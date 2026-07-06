Horiaci kamión zablokoval R4: Vodiči smerujúci do Maďarska musia použiť obchádzku

(Zdroj: facebook/Polícia SR - Košický kraj)
Košice 6. júla (TASR) - Na rýchlostnej ceste R4 pri Košickej Polianke v smere na maďarský Miskolc (Miškovec) horí kamión. Cesta je v uvedenom smere aktuálne uzavretá. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Doprava je pri Hrašovíku odkláňaná podľa pokynov policajtov. (Zdroj: facebook/Polícia SR - Košický kraj)
V opačnom smere je premávka vedená v jednom jazdnom pruhu,“ uviedla s tým, že vodič kamiónu je v poriadku. Zároveň vodičov žiada, aby rešpektovali pokyny hliadok, dopravné značenie a zvýšili opatrnosť.
(Zdroj: facebook/Polícia SR - Košický kraj)