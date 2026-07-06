Japonsko má novú POLICAJTKU: Dokáže AI odhaliť podvody skôr než ľudia?

TOKIO - Polícia v japonskej prefektúre Osaka spustila virtuálnu policajtku AIko, ktorá varuje pred podvodmi, ktorých obeťou sa stáva najmä staršia generácia. Informovala o tom agentúra Kjódó, ktorá poznamenala, že meno policajtky je kombináciou anglickej skratky AI pre umelú inteligenciu a koncovky ko používané u ženských mien.
V Japonsku rovnako ako v iných krajinách sveta sa stále viac ľudí stáva obeťou podvodníkov, ktorí sa vydávajú za policajtov, celebrity propagujúce investície či predstierajú zamilovanie. Polícia v Osake upozorňuje na to, že do takýchto liekov upadajú nielen seniori a že v minulom roku takmer polovicu obetí v tejto prefektúre tvorili ľudia mladší ako 64 rokov.
"Žiadni policajti neukazujú cez internet svoje preukazy a nezverejňujú zatykače online," hovorí virtuálna policajtka na jednom z videí, ktoré je nazvané ako hodina prevencie kriminality s policajnou náčelnicou AIko. Tvorcovia si od AIko sľubujú, že s jej pomocou zvýšia povedomie o podvodoch a praktikách podvodníkov.