Pondelok6. júl 2026, meniny má Patrik, Patrícia, zajtra Oliver

Rútil sa ako šialený, no policajtov čakalo ešte väčšie prekvapenie: Po vodičovi bolo vyhlásené pátranie

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

KRÁSNO NAD KYSUCOU - Vodič prekročil v Krásne nad Kysucou v okrese Čadca maximálne povolenú rýchlosť o viac ako 50 kilometrov za hodinu (km/h). Policajti pri kontrole zistili, že po ňom iný útvar polície vyhlásil pátranie. Informovala o tom v pondelok na sociálnej sieti žilinská krajská polícia.

Muža zastavili a kontrolovali policajti z oddelenia mýtnej polície so sídlom v Žiline. „V úseku, kde je najvyššia dovolená rýchlosť 50 km/h, jazdil rýchlosťou 106 km/h,“ uviedla polícia. Vodič si podľa nej nebol vedomý priestupku - prekročenia rýchlosti, policajti preto spísali správu o priestupku a zadržali mu vodičský preukaz.

Rútil sa ako šialený,
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)

„Pri kontrole policajti zistili, že po osobe je vyhlásené pátranie iným útvarom Policajného zboru SR a osoba bola predvedená,“ dodala polícia.

Viac o téme: VodičRýchlosťPrekročenie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Prudké lejaky priniesli tragédiu:
Prudké lejaky priniesli tragédiu: Záplavy si v Číne vyžiadali najmenej päť obetí
Zahraničné
Supertajfún mieri na americké
Supertajfún mieri na americké ostrovy: Očakávajú vietor s rýchlosťou až 315 km/h
Zahraničné
Mimozemšťania môžu existovať, ale
Mimozemšťania môžu existovať, ale nás nenavštívia: Vedkyňa vysvetlila prečo!
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

HZS Náročná záchrana nepripravených Poliakov
HZS Náročná záchrana nepripravených Poliakov
Správy
Tvrdé súboje nielen na plátne! Bojovník Milan Ondrík zlomil Jackuliakovi ruku: Zápas nekončil v klietke
Tvrdé súboje nielen na plátne! Bojovník Milan Ondrík zlomil Jackuliakovi ruku: Zápas nekončil v klietke
Prominenti
HZS Nočný zásah na skalnej stene
HZS Nočný zásah na skalnej stene
Správy

Domáce správy

Opozičná strana kritizuje vládu:
Opozičná strana kritizuje vládu: Pred samitom NATO vraj hrá s otvorenými kartami len navonok
Domáce
FOTO Rútil sa ako šialený,
Rútil sa ako šialený, no policajtov čakalo ešte väčšie prekvapenie: Po vodičovi bolo vyhlásené pátranie
Domáce
Obec VARUJE obyvateľov pred
Obec VARUJE obyvateľov pred zvýšeným výskytom VRETENÍC: Had už útočil!
Domáce
V lese pri Korejovciach objavili granáty a muníciu z druhej svetovej vojny – zasahoval pyrotechnik
V lese pri Korejovciach objavili granáty a muníciu z druhej svetovej vojny – zasahoval pyrotechnik
Prešov

Zahraničné

Dramatické momenty na detskom
Dramatické momenty na detskom tábore: So zraneným dieťaťom musel do nemocnice urgentne letieť vrtuľník!
Zahraničné
Horí ďalšia ruská rafinéria:
Horí ďalšia ruská rafinéria: Ukrajinské drony zasiahli cieľ vzdialený takmer 2500 kilometrov
Zahraničné
Známa automobilka údajne plánuje
Známa automobilka údajne plánuje VEĽKÉ PREPÚŠŤANIE: Zrušiť chce až 4 000 pracovných miest!
Zahraničné
Ilustračné foto
Melacký prieliv ostáva otvorený: Indonézia a Singapur potvrdili voľnú plavbu
Zahraničné

Prominenti

Moderátorka Vera Wisterová, Bratislavské
Wisterová v Grécku, priateľ Svarinský vytasil TAKÝTO odkaz! Vera ho odpoveďou odzbrojila
Domáci prominenti
Amy Winehouse
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Ronnie Wood z Rolling Stones jej dal radu, ktorá už nepomohla!
Zahraniční prominenti
Milan Ondrík vo filme
Tvrdé súboje nielen na plátne! Bojovník Milan Ondrík zlomil Jackuliakovi ruku: Zápas nekončil v klietke
Domáci prominenti
FOTO Zendaya na premiére vyrazila
Zendaya na premiére vyrazila dych: Veď vyzerá ako grécka bohyňa!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Japonsko má novú POLICAJTKU: Dokáže AI odhaliť podvody skôr než ľudia?
Zaujímavosti
Parná lokomotíva jazdí po
Parná jazda v oblakoch: Čo robí túto trať takou výnimočnou?
Zaujímavosti
Tyrkysové jazerá a divoké
Tyrkysové jazerá a divoké rieky: 6 miest v Dolnom Rakúsku, ktoré stoja za výlet
dromedar.sk
Karren Bradyová
Šéf povýšil kolegu a jej prikázal jediné: Nauč ho všetko! Odborníčka radí, čo robiť
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Projekt Metropolisu sa dostáva
Top terasy s výhľadom na hrad? Takáto ponuka sa v Bratislave len tak nezopakuje
Domáce
Na Slovensku rastie rýchlejšie
Na Slovensku rastie rýchlejšie ako zvyšok ekonomiky: Viete, o aký sektor ide?
hashtag.sk
FOTO Naša redaktorka absolvovala vyšetrenie
Za pár minút a bez výmenného lístka: Skúsili sme vyšetrenie, aké ponúka jediné laboratórium na Slovensku
Domáce
Nečakané problémy na dovolenke?
Nečakané problémy na dovolenke? Toto riešenie využíva čoraz viac slovenských rodín
dromedar.sk

Ekonomika

Štát ide modernizovať citlivé systémy za milióny: Zastaraná technika môže byť rizikom!
Štát ide modernizovať citlivé systémy za milióny: Zastaraná technika môže byť rizikom!
Od stoviek až po viac ako 1600 eur: Pozrite sa, aké budú nové minimálne dôchodky!
Od stoviek až po viac ako 1600 eur: Pozrite sa, aké budú nové minimálne dôchodky!
TOP 10 najdrahších európskych miest na kúpu bytu: 70-metrový byt vyjde vyše 1,2 milióna eur!
TOP 10 najdrahších európskych miest na kúpu bytu: 70-metrový byt vyjde vyše 1,2 milióna eur!
Chystáte sa autom na dovolenku? Pozrite sa, koľko zaplatíte za diaľničné známky a mýto v Európe v roku 2026
Chystáte sa autom na dovolenku? Pozrite sa, koľko zaplatíte za diaľničné známky a mýto v Európe v roku 2026

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Čo sa deje s Brazíliou? Smutný výkon, nečakané prekvapenie prišlo aj na tlačovke
MS VO FUTBALE 2026 Čo sa deje s Brazíliou? Smutný výkon, nečakané prekvapenie prišlo aj na tlačovke
MS vo futbale
Duel USA s Belgickom zatienila kauza, Klopp zúri: Ak sa Trump a Infantino na tom naozaj dohodli, tak je to šialené
Duel USA s Belgickom zatienila kauza, Klopp zúri: Ak sa Trump a Infantino na tom naozaj dohodli, tak je to šialené
MS vo futbale
FOTO Svadba ako z rozprávky: Slovenský reprezentant urobil najväčší prestup svojho života
FOTO Svadba ako z rozprávky: Slovenský reprezentant urobil najväčší prestup svojho života
Ostatné
MS VO FUTBALE 2026 FIFA šokovala svet: Svetové médiá reagujú mierne až trápne na Trumpov škandál
MS VO FUTBALE 2026 FIFA šokovala svet: Svetové médiá reagujú mierne až trápne na Trumpov škandál
MS vo futbale

Auto-moto

BYD Dolphin G DM-i v Bratislave: priestranný a výnimočný so zaujímavou cenou
BYD Dolphin G DM-i v Bratislave: priestranný a výnimočný so zaujímavou cenou
Predstavujeme
FOTO: Nový Renault Megane - lepší, krajší, s novou technikou
FOTO: Nový Renault Megane - lepší, krajší, s novou technikou
Predstavujeme
Regionálna autobusová doprava na východe má byť po úpravách prehľadnejšia
Regionálna autobusová doprava na východe má byť po úpravách prehľadnejšia
Doprava
TEST: Renault Clio Esprit Alpine E-Tech - pozvánka do hybridnej sféry
TEST: Renault Clio Esprit Alpine E-Tech - pozvánka do hybridnej sféry
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Mladí si nevedia nájsť prácu. Dôvodom nie je len AI, ale obľúbený pracovný benefit
Mladí si nevedia nájsť prácu. Dôvodom nie je len AI, ale obľúbený pracovný benefit
Zahraničné
Zdravé snacky do vrecka: Čo si zahryznúť počas 5-minútovej pauzy, keď nestíhate obed?
Zdravé snacky do vrecka: Čo si zahryznúť počas 5-minútovej pauzy, keď nestíhate obed?
Rady, tipy a triky
„Dynamický kolektív“ alebo chaos? Naučte sa čítať medzi riadkami pracovných inzerátov
„Dynamický kolektív“ alebo chaos? Naučte sa čítať medzi riadkami pracovných inzerátov
Hľadám prácu
KVÍZ: Je váš šéf náročný alebo už manipulatívny? Týchto 10 otázok ho odhalí!
KVÍZ: Je váš šéf náročný alebo už manipulatívny? Týchto 10 otázok ho odhalí!
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Čo piť počas horúčav? 3 domáce limonády, ktoré uhasia smäd lepšie ako čistá voda.
Čo piť počas horúčav? 3 domáce limonády, ktoré uhasia smäd lepšie ako čistá voda.
Trháte v záhrade prvé uhorky? Urobte z nich tento božsky krémový šalát po americky.
Trháte v záhrade prvé uhorky? Urobte z nich tento božsky krémový šalát po americky.
Ako si vyrobiť fit zeleninové špagety iba s obyčajnou škrabkou na zemiaky
Ako si vyrobiť fit zeleninové špagety iba s obyčajnou škrabkou na zemiaky
Rady a tipy
Ako grilovať syr bez zbytočného čistenia grilu
Ako grilovať syr bez zbytočného čistenia grilu
Rady a tipy

Technológie

Šéf OSN varuje pred AI bez kontroly. Svet nesmie dopustiť, aby o živote rozhodovali stroje
Šéf OSN varuje pred AI bez kontroly. Svet nesmie dopustiť, aby o živote rozhodovali stroje
Správy
Ako si môžeš na WhatsAppe rezervovať svoje používateľské meno? Urob to skôr, než ti ho niekto vyfúkne
Ako si môžeš na WhatsAppe rezervovať svoje používateľské meno? Urob to skôr, než ti ho niekto vyfúkne
Návody
New York Times o Izraeli: Vtiahol USA do vojny s Iránom a prehral
New York Times o Izraeli: Vtiahol USA do vojny s Iránom a prehral
Správy
Microsoft priznal chybu vo Windows PC. Nenápadný súbor ti môže z disku ukradnúť stovky GB, takto zistíš, či sa to týka aj teba
Microsoft priznal chybu vo Windows PC. Nenápadný súbor ti môže z disku ukradnúť stovky GB, takto zistíš, či sa to týka aj teba
Windows

TN LIVE

Dráma v bytovke. Dobíjal sa k žene, keď ho nepustila, založil pred dverami oheň. Potom podpálil aj seba
Dráma v bytovke. Dobíjal sa k žene, keď ho nepustila, založil pred dverami oheň. Potom podpálil aj seba
Domáce
Kauza okolo štartu Baloguna má pokračovanie. Belgický zväz sa odvolal voči rozhodnutiu FIFA
Kauza okolo štartu Baloguna má pokračovanie. Belgický zväz sa odvolal voči rozhodnutiu FIFA
Šport
V centre Nitry sa prepadla cesta. Dôležitú ulicu museli okamžite uzavrieť
V centre Nitry sa prepadla cesta. Dôležitú ulicu museli okamžite uzavrieť
Domáce
Pavol Regenda otvorene prehovoril o traumách z minulosti: Hanbil som sa prísť do šatne
Pavol Regenda otvorene prehovoril o traumách z minulosti: Hanbil som sa prísť do šatne
Šport

Bývanie

More je pod terasou a na pohodlí tu nešetrili. Dom na pobreží je ako stvorený na perfektný dovolenkový relax!
More je pod terasou a na pohodlí tu nešetrili. Dom na pobreží je ako stvorený na perfektný dovolenkový relax!
Riešime bazén na malý pozemok: S akými rozmermi a rátať a prečo potrebujete viac miesta, ako sa môže zdať?
Riešime bazén na malý pozemok: S akými rozmermi a rátať a prečo potrebujete viac miesta, ako sa môže zdať?
5 izbových rastlín, ktoré prečistia vzduch a oživia každú obývačku. Viacerým sa bude dariť aj v tieni
5 izbových rastlín, ktoré prečistia vzduch a oživia každú obývačku. Viacerým sa bude dariť aj v tieni
Internetom sa šíri trend čistenia sedačiek pokrievkou. Toto sú dôvody, prečo by ste ho skúšať nemali
Internetom sa šíri trend čistenia sedačiek pokrievkou. Toto sú dôvody, prečo by ste ho skúšať nemali

Pre kutilov

Druhá vlna júlovej výsadby: 5 plodín, ktoré stihnú dozrieť a prinesú vám bohatú úrodu do jesene
Druhá vlna júlovej výsadby: 5 plodín, ktoré stihnú dozrieť a prinesú vám bohatú úrodu do jesene
Zelenina a ovocie
Núdzová situácia vo vinohradoch: Najbližších 15 až 20 dní rozhodne o tohtoročnej úrode
Núdzová situácia vo vinohradoch: Najbližších 15 až 20 dní rozhodne o tohtoročnej úrode
Záhrada
Žiadny drôt ani drahé pásky! Skúsení záhradkári vyväzujú paradajky vďaka triku za pár centov
Žiadny drôt ani drahé pásky! Skúsení záhradkári vyväzujú paradajky vďaka triku za pár centov
Zelenina a ovocie
Posuvné dvere na mieru do 100 €? Lukáš vám ukáže, ako si ich môžete vyrobiť svojpomocne
Posuvné dvere na mieru do 100 €? Lukáš vám ukáže, ako si ich môžete vyrobiť svojpomocne
Rekonštrukcia interiéru

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prázdninová láska alebo niečo viac? Tieto znamenia majú najväčšiu šancu stretnúť spriaznenú dušu
Partnerské vzťahy
Prázdninová láska alebo niečo viac? Tieto znamenia majú najväčšiu šancu stretnúť spriaznenú dušu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Dramatické momenty na detskom
Zahraničné
Dramatické momenty na detskom tábore: So zraneným dieťaťom musel do nemocnice urgentne letieť vrtuľník!
Obec VARUJE obyvateľov pred
Domáce
Obec VARUJE obyvateľov pred zvýšeným výskytom VRETENÍC: Had už útočil!
Známa automobilka údajne plánuje
Zahraničné
Známa automobilka údajne plánuje VEĽKÉ PREPÚŠŤANIE: Zrušiť chce až 4 000 pracovných miest!
Téryho chata
Domáce
CENNÍK na Téryho chate pobúril verejnosť: TOĽKOTO pýtajú za guláš či vyprážaný syr! Reakcia vedenia

Ďalšie zo Zoznamu