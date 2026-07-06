Rútil sa ako šialený, no policajtov čakalo ešte väčšie prekvapenie: Po vodičovi bolo vyhlásené pátranie

KRÁSNO NAD KYSUCOU - Vodič prekročil v Krásne nad Kysucou v okrese Čadca maximálne povolenú rýchlosť o viac ako 50 kilometrov za hodinu (km/h). Policajti pri kontrole zistili, že po ňom iný útvar polície vyhlásil pátranie. Informovala o tom v pondelok na sociálnej sieti žilinská krajská polícia.
Muža zastavili a kontrolovali policajti z oddelenia mýtnej polície so sídlom v Žiline. „V úseku, kde je najvyššia dovolená rýchlosť 50 km/h, jazdil rýchlosťou 106 km/h,“ uviedla polícia. Vodič si podľa nej nebol vedomý priestupku - prekročenia rýchlosti, policajti preto spísali správu o priestupku a zadržali mu vodičský preukaz.
„Pri kontrole policajti zistili, že po osobe je vyhlásené pátranie iným útvarom Policajného zboru SR a osoba bola predvedená,“ dodala polícia.