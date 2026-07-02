MIMORIADNY ONLINE Rusko útočí na Kyjev, hlásia mŕtvych aj zranených: Zelenskyj varoval pred masívnym útokom

KYJEV - Ukrajinská metropola Kyjev v noci na štvrtok opäť čelí útokom ruských dronov, pričom hrozí aj raketový útok, informoval vedúci vojenskej správy mesta Tymur Tkačenko. Aktivovaná bola protivzdušná obrana mesta, kde bolo počuť niekoľko výbuchov. Podľa primátora Vitalija Klička v jednej zo štvrtí Kyjeva vypukol požiar na streche trojposchodového nebytového objektu. Na mieste zasahujú záchranné zložky. Informácie o prípadných zranených alebo obetiach nateraz nie sú k dispozícii, uviedla britská stanica BBC. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
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6:04 Pri ruskom útoku na ukrajinskú metropolu Kyjev zahynul v noci na štvrtok najmenej jeden človek a ďalších 11 utrpelo zranenia. Kyjevský primátor Vitalij Kličko dodal, že Kyjev je vystavený útokom dronov i balistických rakiet. Apeloval na obyvateľov mesta, aby zostali v krytoch.
Zelenskyj varuje pred mohutným ruským útokom; z Kyjeva hlásia výbuchy i požiar
Ukrajinská metropola Kyjev v noci na štvrtok opäť čelí útokom ruských dronov, pričom hrozí aj raketový útok, informoval vedúci vojenskej správy mesta Tymur Tkačenko. Aktivovaná bola protivzdušná obrana mesta, kde bolo počuť niekoľko výbuchov. Podľa primátora Vitalija Klička v jednej zo štvrtí Kyjeva vypukol požiar na streche trojposchodového nebytového objektu. Na mieste zasahujú záchranné zložky. Informácie o prípadných zranených alebo obetiach nateraz nie sú k dispozícii, uviedla britská stanica BBC.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu večer vo svojom pravidelnom príhovore varoval obyvateľov Ukrajiny, že ruské jednotky by mohli v noci na štvrtok spustiť ďalší masívny úder. Doplnil, že tieto informácie dostal od ukrajinskej spravodajskej služby. „Dnes žiadam našich ľudí na Ukrajine, aby boli obzvlášť opatrní – aby chránili seba, svoje rodiny, svoje deti, aby sa ukryli a aby reagovali na sirény varujúce pred leteckým útokom. Vieme, že (ruský prezident Vladimir) Putin už nejaký čas pripravuje masívny útok na Ukrajinu. Práve dnes v noci to hrozí,“ napísal na sociálnych sieťach.
Podľa Zelenského Putin „kategoricky odmieta ukončiť vojnu“. Dodal, že ukrajinská strana Putinovi všetkými možnými oficiálnymi aj neoficiálnymi kanálmi - vrátane ľudí z jeho okolia - odkázala, že vojnu možno a treba ukončiť a že Ukrajina je pripravená na zmysluplné rokovania. Putin však podľa Zelenského za jedinú možnú cestu považuje pokračovanie v agresii voči Ukrajine, ďalším susedným krajinám a Európe ako celku.
Ruskí náborári do armády zneužili obrázok Navaľného bojujúceho na Ukrajine
Náborári do ruskej armády zneužili podobizeň zosnulého opozičného lídra Alexeja Navaľného v reklame na vojenskú službu, ktorá sa objavila na sociálnej sieti VKontakte. Píše o tom denník Novaja Gazeta Europe. Inzerát sa prvýkrát objavil 4. apríla v skupine s názvom „Zmluva pre špeciálnu vojenskú operáciu - Nábor do tylu - Kaliningrad“. Ako prvý na to upozornil nezávislý novinár Oleg Kašin. Inzerát bol už medzičasom vymazaný.
Baner obsahoval webovú stránku organizácie „Vlasť hrdinov“, ktorá verbuje do ruskej armády. Ponúkal sedem miliónov rubľov (79.383 eur) za rok vojenskej služby s tým, že táto suma by stačila na kúpu bytu v Kaliningrade. Dva obrázky muža s tvárou Navaľného vygenerovala umelá inteligencia: jeden ho zobrazoval oblečeného v ruskej uniforme a so so zbraňou v ruke pred horiacim tankom s nemeckým trámovým krížom (Balkenkreuz), na druhom sa usmieva držiac kľúče od bytu.
Novinári z nezávislého média Agentstvo poslali správu na číslo uvedené v reklame s otázkou o použití Navaľného podobizne. Dostali odpoveď, že „samozrejme, že by tam nemala byť, ale zjavne sa niečo pokazilo s plánom nášho marketingového pracovníka“. Portál Vot Tak zistil, že „Vlasť hrdinov“ sídli v Rostove nad Donom na rovnakej adrese ako regionálna vláda a regionálne oddelenie pre kozácke záležitosti a kadetské vzdelávacie inštitúcie.
Ruské súdy už za zverejňovanie fotografií Navaľného na internete potrestali viacerých ľudí vrátane člena liberálnej strany Jabloko alebo provojnového blogera. Jeho obrázky úrady považovali za „extrémistický symbol“, hoci petrohradský právnik Alexej Kalugin v novembri 2025 zverejnil na svojom telegramovom kanáli odpovede ruského ministerstva spravodlivosti a ministerstva vnútra. Podľa nich „obrázok občana Alexeja Anatolieviča Navaľného“ nebol zaradený na „federálny zoznam extrémistických materiálov“.