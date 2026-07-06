Melacký prieliv ostáva otvorený: Indonézia a Singapur potvrdili voľnú plavbu

JAKARTA - Indonézsky prezident Prabowo Subianto a singapurský premiér Lawrence Wong v pondelok počas stretnutia v Jakarte vyhlásili, že Melacký prieliv bude „prístupný“ aj napriek tomu, že lodiam prechádzajúcim cez Hormuzský prieliv Irán ukladá poplatky. Píše o tom agentúra AFP.
Melacký prieliv spája Juhočínske a Andamanské more, medzi Malajským polostrovom a indonézskym ostrovom Sumatra. Prieliv je kľúčový pre svetový obchod s ropu. Denne ním prechádza viac ako 23 miliónov barelov ropy, zhruba 29 percent svetového obchodu s touto surovinou.
Prabowo na stretnutí s Wongom uviedol, že Indonézia a Singapur majú záujem, aby Melacký prieliv bol voľne priechodný. „Budeme naďalej spolupracovať s Malajziou a Thajskom, aby... Melacký prieliv bol vždy otvorený pre všetkých, bezpečný a prístupný,“ povedal. Wong uviedol, že Singapur a Indonézia sú odhodlané dodržiavať slobodu plavby a právo na prechod v súlade s Dohovorom OSN o morskom práve. Prieliv podľa neho musí byť naďalej „bezpečný, otvorený a prístupný pre všetkých“. V nedeľu iránsky veľvyslanec v Číne uviedol, že lodiam prechádzajúcim Hormuzským prielivom budú účtované poplatky, avšak „priateľské“ krajiny budú mať nárok na osobitné zaobchádzanie.
Hormuzským prielivom pred vypuknutím vojny na Blízkom východe prechádzala pätina celosvetovej produkcie ropy a skvapalneného zemného plynu, avšak počas vojny ho Irán prakticky uzavrel. Zavedenie poplatkov vyvoláva obavy z reakcie ostatných štátov na kľúčových vodných cestách, ktoré by podľa iránskeho príkladu mohli tiež spoplatniť prechody cez prielivy. S podobnou iniciatívou v apríli prišiel aj indonézsky minister financií Purbaya Yudhi Sadewa, neskôr od tohto nápadu upustil.