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Rodina ju nechala na holičkách: Hurajová sama v cudzom meste! Toto robila celé dni bez manžela a bez detí

ART Film, Lucia Hurajová Zobraziť galériu (18)
ART Film, Lucia Hurajová (Zdroj: Jano Zemiar)
© Zoznam/NaJa, Katka © Zoznam/NaJa, Katka

KOŠICE - Prišla a zažiarila! Lucia Hurajová je pravidelnou návštevníčkou medzinárodného filmového festivalu Art Film a v Košiciach nechýbala ani tento rok. V počte videných filmov doteraz súperila s Braňom Deákom, už mu však nestíha...

Lucia Hurajová je vášnivou filmovou fanúšičkou. Na Festival Art Film chodievala ešte keď sa nekonal v Košiciach a je jeho pravidelnou návštevníčkou. „Pamätám si históriu Art Filmu do hlbokej minulosti a podarilo sa mi tu byť aj ako porotkyňa krátkych filmov,“ prezradila a dodala: „S Braňom Deákom sme svojho času boli rekordéri a on so svojou manželkou v tom pokračuje, už by som sa s nimi asi nepasovala, lebo oni sú v tomto fantastickí,“ hovorí na margo počtu filmov, ktoré si počas festivalu stihne pozrieť. Vraj je to aj desať denne.

Lucia prezradila, aký žáner uprednostňuje a zaraďuje medzi ne, ako sama hovorí, aj "divné" filmy. Veľmi ju však tešilo, že na festivale sa objavil aj zahraničný film, na ktorom istým spôsobom spolupracovala. 

Lucia prišla na festival sama, bez manžela aj bez detí, takže si užívala chvíle bez starostí či starostlivosti o iných. „Nechali ma na holičkách,“ povedala som smiechom. A keďže je veľká milovníčka nielen filmov, ale aj Košíc, ich návštevu si vychutnala veľkým priehrštím. A prečo jej učarovali práve Košice? Tradícia sa píše už trinásť rokov - a toto je dôvod, prečo Košice považuje za svoje druhé rodné mesto...

Rodina ju nechala na holičkách: Hurajová sama v cudzom meste! Toto robila celé dni bez manžela a bez detí (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Viac o téme: KošiceFestivalLucia HurajováArt Film
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