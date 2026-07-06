Zendaya na premiére vyrazila dych: Veď vyzerá ako grécka bohyňa!

LONDÝN - Zendaya ukázala, prečo patrí medzi najlepšie obliekané hviezdy Hollywoodu. Na londýnskej premiére očakávaného filmu Odyssey zažiarila v dvoch éterických modeloch inšpirovaných gréckou bohyňou Aténou. Jej módna voľba dokonale odrážala postavu, ktorú stvárňuje na filmovom plátne, a fanúšikom doslova vyrazila dych.
Zendaya počas londýnskej propagácie očakávaného filmu Odyssey zaujala dvoma výnimočnými outfitmi, ktoré boli jasnou poctou gréckej bohyni Aténe – postave, ktorú stvárňuje na filmovom plátne. Na prvom podujatí stavila na vintage model značky Trussardi z kolekcie jar/leto 2006. Vzdušné maxi šaty s jemným plisovaním, splývavou siluetou a tenkými ramienkami pôsobili ľahko, étericky a zároveň majestátne.
Celkový vzhľad pripomínal antické sochy gréckych bohýň. Styling doplnili elegantné sandále na vysokom podpätku s kryštálmi a luxusné šperky vrátane diamantových doplnkov a výrazných hodiniek. Ani na druhý deň však Zendaya nesklamala. Na prvom oficiálnom fotení hereckého obsadenia sa objavila v zákazkovo vytvorených slonovinových šatách od módneho domu Jacquemus.
Na prvý pohľad pôsobili minimalisticky, no pri pohybe odhalili otvorený chrbát, splývajúcu šatku zakomponovanú do strihu a odvážny rozparok. Podľa jej stylistu Lawa Roacha bol celý návrh inšpirovaný samotnou podstatou bohyne Atény. Herečka outfit doplnila výraznými náušnicami, ktoré pripomínali staroveké štíty. Práve tieto detaily dodali celému looku ešte silnejší symbolický význam.
Zendaya sa na londýnskej premiére stretla aj so svojimi kolegami Anne Hathaway, Lupitou Nyong’o, Mattom Damonom, Robertom Pattinsonom a Tomom Hollandom. Zendaya je momentálne na roztrhanie a objavuje sa v spoločnosti skoro stále. Iba nedávno chodila po premiérach nového Spidermana so svojím manželom Tomom Hollandom.
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