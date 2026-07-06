Violet (10) chcela napodobniť trend z internetu: Hračka jej explodovala do tváre, skončila s vážnymi popáleninami

GOLD COAST – Nebezpečný trend zo sociálnych sietí opäť skončil tragicky. Desaťročné dievča si chcelo zmäkčiť obľúbenú senzorickú hračku v mikrovlnnej rúre. O niekoľko sekúnd neskôr jej explózia vymrštila do tváre vriaci gél. Dievča utrpelo popáleniny druhého stupňa a jeho otec teraz varuje ostatných rodičov.
Desaťročná Violet Zerbstová z austrálskeho Gold Coast sa stala obeťou nebezpečného internetového trendu, ktorý nabáda deti zohrievať alebo zmrazovať mäkké senzorické hračky známe ako „squishy“ či NeeDoh kocky. Dievča si všimlo, že jedna z jej hračiek je tvrdšia než zvyčajne, a rozhodlo sa vložiť ju na 30 sekúnd do mikrovlnnej rúry. O niekoľko okamihov neskôr hračka explodovala a jej obsah jej vystrekol priamo do tváre.
„Mala som pocit, akoby sa mi topila koža z tváre,“ opísala Violet chvíle po nehode. Jej otec Jody Zerbst povedal, že z kuchyne začul zvuk, ktorý okamžite spoznal ako niečo vážne. Keď pribehli k dcére, jej mama jej začala ochladzovať tvár studenou vodou, zatiaľ čo otec privolal záchrannú službu.
Dievča utrpelo popáleniny druhého stupňa na tvári a záchranári jej museli podať silné lieky proti bolesti. Následne ju previezli do Univerzitnej nemocnice Gold Coast, kde strávila týždeň. Lekári uviedli, že mala veľké šťastie – horúci gél minul oči len o niekoľko centimetrov.
Podľa otca je nebezpečné najmä to, že hračka po vybratí z mikrovlnky nepôsobila horúco. Vnútri sa však gél zohrial na extrémnu teplotu a po stlačení vytvoril tlak, ktorý spôsobil explóziu. „Navonok nebola horúca, ale vo vnútri doslova vrela. Keby dcéra neotočila hlavu a nezatvorila oči, následky mohli byť oveľa horšie,“ povedal.
Odborníci vysvetľujú, že gél vo vnútri týchto hračiek zadržiava teplo oveľa lepšie ako voda. Pri zohrievaní sa vytvára vysoký tlak, ktorý môže plastový obal roztrhnúť. Testy organizácie Consumer Reports ukázali, že niektoré podobné hračky dosiahli po krátkom ohreve teplotu presahujúcu 200 °C.
Výrobca originálnych hračiek NeeDoh upozorňuje priamo na obale aj na svojej internetovej stránke, že výrobok sa nesmie ohrievať, zmrazovať ani vkladať do mikrovlnnej rúry. Violet však podľa otca používala lacnejšiu napodobeninu, na ktorej bolo bezpečnostné upozornenie oveľa menej viditeľné.
Prípad nie je ojedinelý. V uplynulých mesiacoch zaznamenali podobné nehody aj v Spojených štátoch a Spojenom kráľovstve. Sedemročné dievča z amerického štátu Missouri skončilo po explózii takejto hračky v umelom spánku a jedenásťročné dievča zo Škótska utrpelo vážne popáleniny tváre a lekári sa obávali aj poškodenia zraku.
Jody Zerbst teraz vyzýva rodičov, aby sa s deťmi o podobných internetových výzvach rozprávali. Podľa neho nestačí spoliehať sa na upozornenia na obale. „Deti sú zvedavé a rady experimentujú. Musia vedieť, že tieto hračky sa nikdy nesmú zohrievať. Dúfam, že príbeh mojej dcéry zabráni tomu, aby si tým istým musela prejsť ďalšia rodina,“ uzavrel.