Pri tragickej nehode prišla o život žena: V preplnenom aute sa nikto nepripútal, vodič z miesta ušiel!

VSETÍNSKO – Česká polícia aktuálne vyšetruje mimoriadne tragickú a šokujúcu dopravnú nehodu, ktorá sa stala počas sobotňajšej noci pri obci Zašová v okrese Vsetín. Vodič osobného auta značky Renault vo vysokej rýchlosti nezvládol riadenie, vyletel z cesty a čelne narazil do stromu. Namiesto toho, aby pomohol posádke, v ktorej jedno dievča bojovalo o život, z miesta nehody zbabelo utiekol.
K brutálnemu nárazu došlo okolo pol druhej ráno. Podľa policajných zistení bolo auto zrejme preplnené, pričom sa v ňom viezlo minimálne šesť ľudí a ani jeden z cestujúcich nebol pripútaný bezpečnostným pásom.
Následky tejto nezodpovednosti boli fatálne. Jedna z mladých spolujazdkýň utrpela pri náraze zranenia nezlučiteľné so životom a zomrela priamo na mieste. „Ďalších dvoch cestujúcich previezli záchranári do nemocníc s ťažkými zraneniami, jedného z nich musel transportovať záchranársky vrtulník. Ďalšie dievča skončilo v nemocnici s ľahšími zraneniami,“ upresnila hrozivú bilanciu policajná hovorkyňa Monika Kozumplíková.
Vodič nechal posádku umierať a utiekol
Najväčšie zdesenie však vyvolalo správanie šoféra a jedného z ďalších pasažierov. Kým v zdemolovanom vraku auta ostali zakrvavení a ťažko zranení ľudia, vodič spolu so spolujazdcom okamžite po nehode z miesta nešťastia ušli do tmy bez toho, aby im privolali pomoc alebo poskytli prvú pomoc.
Vsetínski kriminalisti a dopravní policajti okamžite rozbehli rozsiahlu pátraciu akciu. Podľa zistení portálu Novinky.cz sa policajtom podarilo bezohľadného vodiča vypátrať a zadržať len niekoľko hodín po tragédii. Vzhľadom na vek účastníkov nehody a prebiehajúce úkony nateraz česká polícia odmieta poskytnúť presnejšie detaily o identite posádky. Prípad si však okamžite prevzala kriminálna polícia.
Vodič bude pravdepodobne obvinený z ťažkého ublíženia na zdraví s následkom smrti a neposkytnutia pomoci. Vzhľadom na fatálne následky a útek z miesta činu mu v prípade dokázania viny hrozí v Českej republike až 16-ročné väzenie.