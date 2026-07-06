Wisterová v Grécku, priateľ Svarinský vytasil TAKÝTO odkaz! Vera ho odpoveďou odzbrojila

GRÉCKO - Moderátorka Vera Wisterová si užíva letnú dovolenku v Grécku. O romantiku ani humor v ich vzťahu zrejme nie je núdza, o čom svedčí aj komentár jej partnera Michala Svarinského, pod najnovším dovolenkovým záberom.
Moderátorka Vera Wisterová už dlhší čas tvorí pár s Michalom Svarinským, ktorý je bratom herečky Kristíny Svarinskej. Ako mama si v októbri 2019 prežila jedno z najťažších období svojho života. Jej bývalý manžel Jeremy Hulsh, ktorý má izraelsko-americké korene, bez jej vedomia odviezol ich dvoch malých synov, Harlowa a Theodora, zo Slovenska do Spojených štátov. Nasledovalo deväť mesiacov plných strachu, neistoty a obáv o ich osud. Príbeh, ktorý v tom čase sledovalo celé Slovensko, sa napokon skončil šťastne. Chlapci sa vrátili k svojej mame, dnes sú z nich úspešní školáci a vyrastajú v sebavedomých tínedžerov.
Wisterová a Svarinský svoj vzťah neskrývajú a na sociálnych sieťach sa z času na čas podelia o spoločné momenty či láskavé podpichovanie, ktoré medzi nimi očividne funguje. Najnovšie si obľúbená moderátorka dopriala oddych v Grécku, odkiaľ zverejnila štýlové fotografie z malebných kamenných uličiek plných zelene. K záberu stručne pripísala: „Hello summer“ a pridala niekoľko emotikonov slnka, srdca či gréckej vlajky.
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O pozornosť sa však postaral najmä komentár jej partnera. Michal Svarinský pod fotografiu napísal: „Ja len čakám, mámo, kedy ťa Riekové zaradia medzi pamiatky UNESCO.“ Vtipnú poznámku doplnil smejúcim sa smajlíkom, ikonou antického chrámu a gréckou vlajkou. Dvojnásobná mama pohotovo a vtipne reagovala: „Hahhhahhhahaha až po tebe.“ Zdá sa, že ani počas letnej dovolenky nechýba dvojici dobrá nálada a vzájomný humor. Ich verejná komunikácia tak opäť ukázala, že si zo seba vedia uťahovať aj verejne.
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