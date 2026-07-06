Austrália je v šoku: Našli mŕtveho chlapca (†4) so strašnými zraneniami! Matku podozrievajú z kanibalizmu

SYDNEY - Austrálski vyšetrovatelia riešia mimoriadne otrasný prípad, ktorý šokoval celú krajinu. Štvorročného chlapca našli mŕtveho v rodinnom dome severne od Sydney. Jeho matku už obvinili z vraždy, pričom polícia preveruje aj možnú súvislosť prípadu s kanibalizmom.
Tragédia sa odohrala v meste Wyong, približne 100 kilometrov severne od Sydney. Polícia sa do domu vybrala po tom, ako na miestnu policajnú stanicu prišla 32-ročná žena. Jej správanie vyvolalo podozrenie, preto sa hliadka rozhodla preveriť situáciu v jej domácnosti, píše denník New York Post.
Policajti po príchode objavili telo štvorročného chlapca so závažnými poraneniami ruky. Miesto činu bolo podľa úradov natoľko otrasné, že psychologickú pomoc museli dostať aj zasahujúci policajti a záchranári.
Vyšetrovatelia skúmajú aj možný kanibalizmus
Austrálske médiá informovali, že polícia preveruje aj verziu, podľa ktorej by prípad mohol súvisieť s kanibalizmom. Vyšetrovatelia sa touto možnosťou začali zaoberať po rozhovoroch s podozrivou ženou.
Oficiálne však zatiaľ túto vyšetrovaciu verziu nepotvrdili a okolnosti smrti dieťaťa naďalej objasňujú.
Podľa televízie Nine News mohol byť chlapec mŕtvy už niekoľko dní pred tým, ako jeho telo našli.
„Môžem povedať len to, že išlo o mimoriadne otrasnú scénu. Potvrdilo sa, že dieťa utrpelo zranenia, no nebudem špekulovať o ich povahe,“ uviedol veliteľ miestnej polície Chad Gillies.
Podľa súdnych dokumentov polícia získala naliehavý súdny príkaz na forenzné vyšetrenie úst ženy.
Matku obvinili z vraždy
Ženu policajti zadržali priamo na policajnej stanici. Následne ju obvinili z vraždy a z trestného činu súvisiaceho s domácim násilím.
Vyšetrovatelia zaistili aj jej automobil a ďalšie dôkazy, ktoré majú pomôcť objasniť okolnosti tragédie.
Podľa polície dostávajú psychologickú pomoc aj členovia záchranných zložiek, ktorí boli na mieste zásahu.
„Je to mimoriadne náročný prípad aj pre skúsených policajtov a zdravotníkov. Aj oni potrebujú podporu,“ povedal Gillies.
Susedia sú v šoku
Obyvatelia pokojného mesta Wyong tvrdia, že nič nenasvedčovalo tomu, že by sa v rodine mohlo diať niečo tragické.
„Bol to veselý chlapec. Vídal som ho venčiť psa alebo behať po ulici. Mal veľa energie a nikdy sme si nevšimli nič podozrivé,“ povedal jeden zo susedov.
Podľa ďalších miestnych obyvateľov sa žena so synom do prenajatého domu nasťahovala len začiatkom tohto roka po údajnom incidente domáceho násilia s bývalým partnerom.
Súd žene odmietol udeliť kauciu. Pred sudcu sa má opäť postaviť 1. septembra.