Dramatické momenty na detskom tábore: So zraneným dieťaťom musel do nemocnice urgentne letieť vrtuľník!

LEDCE - Začiatok letných prázdnin a táborovej sezóny priniesol v susednom Česku vážne zranenie. Na detskom tábore v obci Ledce pri Mladej Boleslavi museli v pondelok zasahovať záchranné zložky vrátane leteckých záchranárov. Nevinný odpočinok na sieti sa totiž pre jedno z detí skončil tvrdým pádom.
O prípade informoval český spravodajský portál TN.cz. K nešťastnej udalosti došlo priamo v areáli tábora, kde mali deti k dispozícii obľúbenú atrakciu na oddychovanie. Podľa polície však zlyhal materiál. „Išlo o úraz na tábore, kedy mala prasknúť sieť zavesená medzi dvoma stromami. Na mieste došlo k zraneniu jednej neplnoletej osoby,“ potvrdil pre portál policajný hovorca Pavel Truxa.
Na miesto boli okamžite vyslané posádky stredočeských záchranárov. Vzhľadom na charakter zranenia a potrebu šetrného transportu bol do akcie nasadený aj záchranársky vrtuľník. Lekári mladého pacienta priamo na mieste nehody stabilizovali a pripravili na vzdušný prevoz.
Podľa hovorcu záchranarov našťastie nedošlo k tomu najhoršiemu a zranenia by nemali dieťa ohroziť na živote. Či išlo o zlyhanie materiálu, alebo bola sieť preťažená viacerými deťmi naraz, zatiaľ nie je jasné. Okolnosti incidentu na letnom tábore naďalej preveruje polícia.