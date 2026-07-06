Tvrdé súboje nielen na plátne! Bojovník Milan Ondrík zlomil Jackuliakovi ruku: Zápas nekončil v klietke

BRATISLAVA - "Nič nedáva také údery ako život." Presne touto vetou láka dráma Bojovník, ktorá prinesie na plátna tému, akú u nás nevidíme často – návrat vyslúžilého zápasníka späť do klietky. A Milan Ondrík priznal, že to nie je len herecká rola. Fyzická príprava mu trvala takmer rok a potom prišli momenty, pri ktorých išlo o všetko.
Nový film Bojovník stavia na autentickosti – nielen v zápasoch, ale aj v emóciách a v tom, čo sa odohráva za mrežami klietky. Príbeh sleduje muža, ktorý už má svoje odbojované, no život mu uštedrí ďalšiu ranu… a okolnosti ho prinútia vrátiť sa tam, kde bol kedysi doma. Do klietky. Práve Ondríkova postava má byť nositeľom celej tej drsnej, ľudskej línie – a tvorcovia si dali záležať, aby to nepôsobilo ako filmová hra na MMA.
A keď Ondrík hovorí o príprave, neznie to ako "trochu si zatrénujem". Podľa neho je to proces, ktorý sa vliekol takmer rok. A cieľom celého tímu počas nakrúcania bolo najmä: „Myslíme na seba, aby sme sa nezranili, pretože predsa len ide o kontaktný šport.“ Napriek tomu sa zraneniam nevyhli, Ondríkovi sa podarilo Jackuliakovi zlomiť ruku. „Ja som mal väčšiu silu a zápasnícku techniku, ale on je boxer a bolo to cítiť,“ povedal Jackuliak na adresu svojho kolegu. „Postavili sme sa proti sebe. Milan zaútočil a pri všetkej úcte do toho išiel filmovo natvrdo,“ opísal Jackuliak.
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Režisérmi filmu Bojovník sú Vojtěch Frič a Tomáš Dianiška a v obsadení sa objavia aj Hana Vagnerová, Eliška Balzerová, Martin Finger, Ján Jackuliak či Pavel Rímský. Bojovník má rozpočet takmer 3 milióny eur a premiéra je naplánovaná na august 2026.