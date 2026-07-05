Šokujúci názor experta: Putin je už v koncoch! Treba ho doraziť

LONDÝN - Ruský prezident Vladimir Putin je podľa britského komentátora „na dne“ a nastal čas zasadiť Rusku rozhodujúci úder. Autor analýzy tvrdí, že Moskva vo vojne stráca iniciatívu a Ukrajina spolu so spojencami má jedinečnú príležitosť zastaviť jej ďalší postup.
Takéto hodnotenie priniesol šéf zahraničnej redakcie britského denníka The Independent Sam Kiley, ktorý vo svojej analýze tvrdí, že Rusko sa vo vojne dostáva pod čoraz väčší tlak. Vo svojom texte tiež tvrdí, že Moskva postupne prichádza o strategickú iniciatívu a Ukrajina spolu so svojimi spojencami má príležitosť zastaviť ďalší postup ruskej armády.
Putin prvýkrát otvorene priznal problémy
Jedným z hlavných argumentov britského komentátora je skutočnosť, že samotný Putin verejne pripustil komplikácie spôsobené ukrajinskými útokmi na energetickú infraštruktúru. Bezpilotné lietadlá podľa analýzy v posledných mesiacoch zasiahli desiatky energetických objektov aj vojenských závodov na ruskom území.
Najzložitejšia situácia má panovať na okupovanom Kryme. Obyvatelia tam podľa analýzy čelia nielen nedostatku pohonných hmôt, ale aj výpadkom elektriny a problémom so zásobovaním potravinami.
Tému nedostatku palív otvoril Putin počas mimoriadneho rokovania s členmi ruskej vlády a následne aj v rozhovore s propagandistom Pavlom Zarubinom.
„Ak ide o útoky na kriticky dôležitú infraštruktúru, najmä energetickú, tie prirodzene spôsobujú problémy. V súčasnosti evidujeme určitý nedostatok, no nejde o kritickú situáciu,“ uviedol ruský prezident podľa prepisu zverejneného na stránke Kremľa.
Analytik hovorí o slabnúcej pozícii Kremľa
Kiley vo svojej analýze tvrdí, že Putinovo priznanie naznačuje, že vývoj vojny nezodpovedá pôvodným plánom Moskvy.
Podľa komentátora je ruský prezident pod čoraz väčším tlakom. Poukazuje na narušenú vojenskú logistiku, opakované uzatváranie letísk aj na klesajúcu podporu vojny medzi ruským obyvateľstvom. Dodáva, že štátna propaganda už podľa neho nedokáže mobilizovať verejnosť tak ako v prvých rokoch konfliktu.
Autor zároveň pripomína pokračujúce ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie a tvrdí, že Kyjev si zároveň upevnil pozíciu v oblasti Čierneho mora.
Zmenu postoja USA vraj zaznamenal aj Kremeľ
Britský komentátor sa venuje aj postoju Spojených štátov. Tvrdí, že americký prezident Donald Trump postupne mení svoj prístup k Rusku, čo podľa neho vníma aj samotný Kremeľ.
Po Trumpovom júnovom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na summite skupiny G7 sa k vývoju vyjadril aj Putinov poradca Jurij Ušakov.
„Registrujeme, že politika Washingtonu sa čoraz viac približuje k najradikálnejšiemu protiruskému kurzu, ktorý presadzujú najbližší európski spojenci Spojených štátov, konkrétne Veľká Británia a Francúzsko,“ vyhlásil.
Vyzýva na využitie súčasnej situácie
Kiley vo svojom komentári píše, že Kyjev a jeho spojenci by mali súčasnú situáciu využiť. Domnieva sa, že zastavenie ruskej armády na fronte by mohlo viesť k jej výraznému oslabeniu. Podľa neho k tomu už prispievajú pokračujúce útoky ukrajinských síl na ciele na územiach ovládaných Ruskom.
Komentátor zároveň pripomína historické skúsenosti Ruska. Tvrdí, že porazená armáda môže predstavovať hrozbu aj pre samotný Kremeľ. Poukazuje pritom na udalosti po prvej svetovej vojne, keď návrat nespokojných vojakov prispel k pádu cárskeho režimu.
Na problémy upozornili aj ruskí propagandisti
Na nepriaznivý vývoj podľa Kileyho upozorňujú už aj predstavitelia ruskej štátnej televízie.
Moderátor Jevgenij Popov vo svojej relácii 60 minút na stanici Rossija-1 minulý týždeň vyhlásil, že Rusko prežíva najťažšie obdobie za posledných 80 rokov.
Za hlavné problémy označil nedostatok pohonných hmôt, komplikácie na okupovanom Kryme, pomalý postup ruských jednotiek na fronte aj pretrvávajúce ukrajinské útoky, proti ktorým sa podľa jeho slov Rusku nedarí dostatočne účinne brániť.