15 rokov od smrti Amy Winehouse: Ronnie Wood z Rolling Stones jej dal radu, ktorá už nepomohla!

LONDÝN - Aj pätnásť rokov po smrti Amy Winehouse sa objavujú nové detaily z jej posledných rokov života. Najnovšie prehovoril gitarista skupiny The Rolling Stones Ronnie Wood, ktorý si zaspomínal na ich bolestivý rozhovor. Dnes priznáva, že dodnes ľutuje, ako sa jej osud napokon skončil.
Amy Winehouse sa mu podľa jeho slov opakovane zdôverovala so svojím bojom s alkoholom. „Ronnie, čo mám robiť?“ pýtala sa ho zúfalá speváčka. Hudobník jej odpovedal bez prikrášľovania. „Pozri, každý vie, že máš vo fľaši s vodou vodku. Daj sa dokopy a choď na pódium,“ spomína Wood na svoju radu. Dodal však, že keď sa Amy podarilo dostať na pódium a zostať tam, bola jednoducho fenomenálna.
Jeho slová dnes znejú o to bolestivejšie, že Amy Winehouse zomrela v júli 2011 vo veku iba 27 rokov na následky otravy alkoholom. Napriek tomu, že sa jej v posledných rokoch života podarilo prekonať závislosť od tvrdých drog, s alkoholom zvádzala boj až do posledných dní. Ronnie Wood, ktorý sám v minulosti bojoval so závislosťami, priznal, že Amy mu dodnes veľmi chýba. „Je mi smutno, pretože nestihla naplniť celý svoj potenciál,“ povedal. Prirovnal ju dokonca k legendárnej Billie Holiday a naznačil, že hudobný svet prišiel o jednu z najväčších speváčok svojej generácie.
Spomienky na Amy ožili aj pri príležitosti nového albumu The Rolling Stones Foreign Tongues, na ktorom kapela vzdáva zosnulej speváčke hold novou verziou jej hitu You Know I'm No Good. Mick Jagger v nej nahradil pôvodné dychové nástroje hrou na harmonike a celá skladba je venovaná pamiatke speváčky, ktorej talent podľa členov kapely zostáva nenahraditeľný. Ronnieho spomienka je ďalšou bolestivou pripomienkou toho, že ani obrovský talent nedokáže sám poraziť závislosť. Amy Winehouse po sebe zanechala hudbu, ktorá inšpiruje dodnes, no jej život sa skončil oveľa skôr, než si ktokoľvek želal.
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