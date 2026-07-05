Turecko pred summitom NATO zasiahlo: Polícia zadržala novinárov aj aktivistov

ISTANBUL - Turecké úrady zadržali pri raziách vo viacerých provinciách niekoľko osôb vrátane novinárov, akademikov a členov ľavicových skupín. Podľa nedeľňajších správ miestnych médií a odborových zväzov vláda zintenzívnila bezpečnostné operácie pred summitom NATO, ktorý sa na budúci týždeň bude konať v Ankare. Informuje správa agentúry DPA.
Razie v Ankare, Istanbule a niekoľkých ďalších provinciách boli zamerané na ľavicové a socialistické strany, odborové zväzy a skupiny občianskej spoločnosti, informovali opozičná televízia Halk TV a denník Cumhuriyet. Medzi zadržanými sú aj dvaja redaktori zo spravodajských portálov T24 a Oda TV, ktoré sú známe kritickým postojom voči vláde. Združenie tureckých novinárov (TGC) a Asociácia progresívnych právnikov (CHD) na sociálnej sieti X požadovali prepustenie zadržaných osôb. Zadržania označili za porušenie slobody tlače a razie za pokus o zastrašenie opozičných hlasov pred schôdzkou NATO.
Štátna tlačová agentúra Anadolu v nedeľu separátne informovala, že polícia pri raziách v ôsmich provinciách zadržala 39 podozrivých. Operácia bola zameraná na mládežnícke krídlo zakázanej ľavicovej skupiny THKP/C-DEV YOL. Pri ďalšej operácii v západotureckej provincii Kocaeli polícia zadržala 28 podozrivých, ktorí sú údajne prepojení na extrémistov z džihádistickej skupiny Islamský štát (IS) a ľavicové militantné skupiny, uviedla agentúra Anadolu. Úrady pri raziách zaistili muníciu a zakázané digitálne materiály.Tieto zásahy nadväzujú na niekoľko ďalších zadržaní z uplynulého týždňa. Kritici tvrdia, že cieľom operácií je zabrániť protestom a potlačiť disent pred summitom NATO, zatiaľ čo úrady ich oficiálne označujú za súčasť protiteroristického vyšetrovania.