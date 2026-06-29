Turecko musí byť zahrnuté do európskych bezpečnostných štruktúr, uviedol Erdogan

ANKARA - Turecko musí byť zahrnuté do všetkých európskych obranných a bezpečnostných štruktúr, vyhlásil v pondelok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Agentúra AFP pripomenula, že sa tak vyjadril týždeň pred summitom Severoatlantickej aliancie (NATO) v Ankare.
„Občas sa prehliadajú nenahraditeľné príspevky Turecka do európskej bezpečnosti,“ uviedol Erdogan na parlamentnom summite NATO v Istanbule. Turecko sa podľa jeho slov chce „podieľať na všetkých iniciatívach v oblasti obrany a bezpečnosti“ v Európe. „Zákonodarcovia, očakávame vašu podporu pri začleňovaní Turecka do obranných a bezpečnostných iniciatív, ktoré ohlásila Európska únia,“ zdôraznil. Vyjadril sa tak v čase, keď sa Európa snaží posilniť svoju obranu vzhľadom na hrozbu zo strany Ruska. Summit Aliancie sa bude zároveň konať na pozadí kritiky USA voči európskym spojencom v súvislosti s vojnou s Iránom.
Kľúčovou otázkou je prístup Turecka k obrannému programu Európskej únie SAFE, ktorý má pomôcť výhodne financovať nákupy vojenského vybavenia pre krajiny EÚ aj niektoré partnerské štáty. Hoci Turecko z technického hľadiska spĺňa podmienky na prístup k tejto iniciatíve, vyžaduje si to schválenie všetkých 27 členských štátov EÚ, pričom Grécko pohrozilo, že bude takýto návrh blokovať. Erdogan v pondelok zároveň naliehal na NATO, aby odstránilo všetky prekážky, ktoré medzi členmi Aliancie blokujú obchod v oblasti obranného priemyslu. „Ak chceme prekonať výzvy, ktorým sme vystavení, musíme odstrániť prekážky v obchode v oblasti obranného priemyslu a zároveň zabezpečiť vyvážené a spravodlivé rozdelenie bremena medzi spojencami,“ dodal.