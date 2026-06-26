Cyprus sa obáva, že ho Turecko nepozve na klimatickú konferenciu COP31

NIKÓZIA/LUXEMBURG - Cyprus vyjadril obavy, že by ho Turecko mohlo pre dlhodobé spory nepozvať na novembrovú klimatickú konferenciu COP31. Uviedla to vo štvrtok cyperská ministerka životného prostredia Maria Panajotová, píše o tom agentúra AFP.
„Znepokojujú nás informácie, ktoré naznačujú, že Turecko má v úmysle pozvať na COP31 iba 26 členských štátov EÚ,“ uviedla Panajotová po rokovaní s rezortnými partnermi v Luxemburgu. „Od začiatku prípravných stretnutí usporiadaných Tureckom nebol Cyprus pozvaný na žiadne z nich,“ dodala.
Cyprus je rozdelený od roku 1974. Na vtedajší vojenský prevrat podporovaný vojenskou juntou v Grécku reagovala Ankara vpádom tureckej armády na sever ostrova. Južnú gréckojazyčnú časť odvtedy spravuje medzinárodne uznaná vláda a samozvanú Severocyperskú tureckú republiku uznáva iba Turecko. Obe územia oddeľuje nárazníková zóna pod kontrolou OSN.
Európska únia už v máji kritizovala Turecko za nepozvanie Cypru na jedno z úvodných stretnutí. Ostrovná krajina v súčasnosti predsedá Rade EÚ a očakáva, že ju v tomto spore podporia aj ostatné členské štáty. Eurokomisár pre klímu Wopke Hoekstra vo štvrtok uviedol, že sa krajiny EÚ dohodli, že správanie Turecka „nebudú akceptovať“.