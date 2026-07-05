Kultový Sandokan sa vracia po 50 rokoch: Hlavného hrdinu stvárni tento sexi herec!

BRATISLAVA - Legendárny Tiger z Malajzie je späť. Kultový dobrodružný seriál, ktorý sa pred desaťročiami stal televíznym fenoménom po celom svete, prichádza v modernej medzinárodnej adaptácii s tureckou hereckou hviezdou Canom Yamanom. Televízia Markíza uvedie osemdielnu novinku už od nedele 5. júla.
Jedna z najväčších televíznych legiend sa vracia na obrazovky. Kultový Sandokan, ktorého si celé generácie divákov spájajú s nezabudnuteľným Kabirom Bedim, prichádza v novej veľkolepej adaptácii s tureckou hereckou megahviezdou Canom Yamanom v hlavnej úlohe. Televízia Markíza uvedie očakávanú letnú televíznu novinku od 5. júla, vždy v nedeľu o 20:30 hod., v dvoch epizódach za sebou. Nový osemdielny seriál vznikol pod hlavičkou renomovanej spoločnosti Lux Vide pre taliansku verejnoprávnu televíziu Rai, o jeho medzinárodnú distribúciu sa stará spoločnosť Fremantle.
Výpravná produkcia patrí medzi najambicióznejšie európske televízne projekty posledných rokov. Pôvodný seriál Sandokan z roku 1976 sa stal celosvetovým fenoménom. Predal sa do 85 krajín sveta a sledovalo ho viac ako 27 miliónov divákov. Nová adaptácia prináša moderný pohľad na slávne romány talianskeho spisovateľa Emilia Salgariho a zároveň vzdáva hold jednej z najobľúbenejších televíznych dobrodružných klasík. Úspech na seba nenechal dlho čakať ani tentoraz. V Taliansku zaznamenal nový Sandokan najúspešnejší štart spomedzi všetkých seriálových premiér sezóny.
Príbeh divákov prenesie na Borneo do polovice 19. storočia, kde britská koloniálna moc ovláda miestne obyvateľstvo. Uprostred konfliktu stojí Sandokan – charizmatický pirát a vodca morských korzárov, ktorého jedni považujú za nebezpečného zločinca, druhí za hrdinu. Práve z neho sa postupne zrodí legendárny Tiger z Malajzie – symbol odporu a boja o slobodu. Jeho osud sa navždy zmení po stretnutí s Marianne, dcérou britského konzula. Zakázaná láska medzi dvoma ľuďmi z odlišných svetov sa postupne mení na príbeh odvahy, identity a boja za slobodu.