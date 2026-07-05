Kandidátky do volieb len do 25. augusta: Kto všetko a za akých podmienok môže kandidovať?

BRATISLAVA - Kandidátne listiny do októbrových volieb do orgánov územnej samosprávy treba podať najneskôr 60 dní pred ich konaním, teda do 25. augusta. Upozorňuje na to na svojom webe Ministerstvo vnútra (MV) SR. Spojené voľby poslancov zastupiteľstiev, starostov, primátorov a šéfov vyšších územných celkov sa budú konať 24. októbra. Kandidátky môže podať politická strana, respektíve koalícia a tiež aj nezávislí kandidáti. Tí musia pre svoju kandidatúru získať podpisy od občanov.
„Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme aj elektronickej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb,“ hovorí zákon o podmienkach výkonu volebného práva. Nezávislý kandidát môže doručiť kandidátnu listinu aj prostredníctvom inej osoby, ktorú na to písomne splnomocnil.
Vek a pobyt kandidátov
Za poslanca obecného zastupiteľstva a krajského zastupiteľstva môžu kandidovať občania, ktorí majú najneskôr v deň volieb 18 rokov. Kandidáti na starostu obce, respektíve primátora mesta a šéfa samosprávneho kraja musia mať 25 rokov. Kandidáti musia mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandidujú, pri voľbách do vyšších územných celkov musia mať trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do ich volebného obvodu.
Podpisy pre nezávislých
Nezávislí kandidáti musia odovzdať podpisy od občanov, ktorí ich kandidatúru podporujú. Minimálny počet podpisov sa odvíja od počtu obyvateľov obce. Tieto minimálne počty platia aj pre nezávislých kandidátov na poslancov miestnych zastupiteľstiev v Bratislave a Košiciach.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka. Voliť budú obyvatelia v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Pre samosprávne voľby nie je možné vybaviť si hlasovací preukaz. Voliči teda budú môcť hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska.