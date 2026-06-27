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Napätie pred summitom NATO: Turecko zatklo už takmer 200 ľudí v rámci bezpečnostných operácií

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

ISTANBUL - Turecko pred summitom NATO v Ankare doteraz pre podozrenia súvisiace s terorizmom zatklo 178 ľudí, informovali v sobotu štátne médiá s odvolaním sa na prokuratúru. Píše o tom agentúra AFP.

V rámci príprav na summit NATO 7. – 8. júla, na ktorom sa očakáva účasť 32 lídrov vrátane amerického prezidenta Donalda Trumpa, turecká polícia uskutočnila tento týždeň sériu protiteroristických razií.

Štátna tlačová agentúra Anadolu uviedla, že z 225 zadržaných podozrivých bola uvalená väzba na 178 ľudí, vyplýva z vyhlásenia z vyhlásenia prokuratúry v Ankare. Zvyšných 34 bolo prepustených, ale platí pre nich súdny dohľad. Medzi zadržanými sú novinári, akademici, právnici, odborári, učitelia, študenti a zástupcovia občianskej spoločnosti, uviedla v piatok Asociácia pre mediálne a právne štúdie (MLSA). Medzi osobami vo vyšetrovacej väzbe je Yildiz Tar, šéfredaktor časopisu Kaos GL zameraného na LGBTQ, akademik z Ankarskej univerzity Emel Memis a Nevzat Ozer z poprednej environmentálnej mimovládnej organizácie Nadácia TEMA.

MLSA uviedla, že počas policajných výsluchov sa environmentálnych dobrovoľníkov pýtali, či sú členmi zakázanej marxisticko-leninskej Komunistickej strany Turecka/(TKP/ML), či používajú krycie mená a či absolvovali ozbrojený výcvik.

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