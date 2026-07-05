Patrioty pre Kyjev? Poradca prezidenta viní vládu z kontroverzného rozhodnutia

VARŠAVA - Poradca poľského prezidenta Karola Nawrockého pre zahraničnú politiku obvinil vládu premiéra Donalda Tuska z darovania amerických rakiet PAC-3 Patriot Ukrajine. Tie patria medzi najmodernejšie strely používané v systémoch protivzdušnej obrany na ničenie balistických či riadených rakiet. Informuje o tom agentúra PAP.
Marcin Przydacz reagoval na príspevok jedného z lídrov euroskeptickej strany Konfederácia slobody a nezávislosti (KWiN), Krzysztofa Bosaka, ktorý v sobotu na sociálnej sieti X napísal, že „v marci vláda bez vedomia Sejmu odovzdala Ukrajine drahé a ťažko dostupné rakety do systémov Patriot“. Dodal, že Poľsko ich nakúpilo od Spojených štátov na vybudovanie viacvrstvového systému protivzdušnej obrany. Bosak zároveň tvrdil, že ide o jediné rakety vo výzbroji poľskej armády schopné zostreľovať ruské balistické strely Iskander.
Przydacz v nedeľu v televízii Polsat News tieto tvrdenia zopakoval. Podľa jeho informácií je „veľmi pravdepodobné, že vláda na jar odovzdala Ukrajine rakety pre systémy Patriot“. Zároveň uviedol, že Nawrocki s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským takýto transfer neodsúhlasil.
Vláda vraj presunula Patrioty
„Navyše, podľa mojich informácií sa poľská vláda vzdala aj svojho miesta vo výrobnom poradovníku amerických tovární. Je všeobecne známe, že na výrobu týchto rakiet sa čaká veľmi dlho. Poľsko bolo v poradí vyššie, Ukrajina za nami, no vláda svoje miesto postúpila Ukrajine. To znamená, že Poliaci budú na dodávky čakať dlhšie,“ povedal Przydacz. Dodal, že tieto informácie budú ešte overovať.
Reakcia ministerstva obrany
Námestník ministra obrany Cezary Tomczyk vo vyhlásení zaslanom televízii Polsat News uviedol, že „zoznam darovanej vojenskej pomoci je dôverný“. Zároveň pripomenul, že táto otázka bola už opakovane predmetom verejnej diskusie. „Znovu objavujeme už objavené,“ dodal.
Predseda poslaneckého klubu hlavnej opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Mariusz Blaszczak, ktorá je politickým spojencom prezidenta Nawrockého, na sociálnej sieti X napísal, že ak sa tieto informácie potvrdia, rozhodnutie vlády bude potrebné bezodkladne preveriť. „Tieto rakety sú kľúčovým prvkom obrany poľského vzdušného priestoru pred balistickými raketami a ďalšími pokročilými hrozbami,“ uviedol.