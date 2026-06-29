Turecko kritizuje uznanie arménskej genocídy zo strany izraelskej vlády

ANKARA - Turecko v nedeľu kritizovalo krok izraelskej vlády jednomyseľne uznať masakry Arménov počas prvej svetovej vojny za genocídu. Označilo to za „politické“ rozhodnutie s cieľom zakryť vlastné zločiny, píše o tom agentúra AFP.
„Izraelská vláda, ktorá systematicky prenasleduje palestínske obyvateľstvo pred očami celého sveta a je súdená na Medzinárodnom súdnom dvore za genocídu voči obyvateľom Pásma Gazy, sa snaží zakryť svoje vlastné zločiny politickým rozhodnutím, ktoré prijala v súvislosti s udalosťami z roku 1915,“ uviedlo turecké ministerstvo zahraničných vecí. Vzťahy medzi Izraelom a Tureckom sa zhoršili po vypuknutí vojny v Pásme Gazy v októbri 2023. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan opakovane kritizoval izraelský „terorizmus“ v Gaze.
„Turecko bude naďalej rázne pracovať na ukončení expanzívnej a destabilizujúcej politiky Izraela v regióne,“ uviedol v nedeľu večer turecký rezort diplomacie. Rozhodnutie izraelskej vlády musí ešte ratifikovať parlament. Izraelské vlády sa doteraz vyhýbali formálnemu uznaniu arménskej genocídy, aby si zachovali vzťahy s Tureckom, ktoré bolo kedysi jedným z najbližších strategických partnerov Izraela v regióne.
Arméni sa dlhodobo snažia získať medzinárodné uznanie, že masové zabíjanie v časoch Osmanskej ríše v rokoch 1915 až 1917 predstavovalo genocídu. Tvrdia, že zomrelo 1,5 milióna ľudí. Turecko dôrazne popiera obvinenie z genocídy a pripomína, že zomierali Arméni aj Turci. Vraždy uznali za genocídu viac ako dve desiatky krajín vrátane Spojených štátov, Francúzska a Nemecka. Susediace Arménsko a Turecko doteraz nemajú diplomatické vzťahy, ale v posledných rokoch naznačili záujem o ich zlepšenie.