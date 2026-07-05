Rodina si dala obed vo vychytenej turistickej destinácii: Z finálneho účtu vyvaľovali oči! TAKÚTO cifru nečakali ani vo sne

ZAKOPANÉ - Hoci si väčšina z nás dopredu pozrie cenu jedla, ktoré si v reštaurácii objednáva, finálny účet vie mnohých aj tak zaskočiť, väčšinou negatívne. V prípade, ktorý sa odohral v Poľskom Zakopanom, to však bolo presne naopak.
Zakopané nie je žiadnom neznámou ani pre slovenských turistov a dovolenkárov a mnohí majú toto centrum poľskej turistiky v obľube. Ako to už býva zvykom, vo vychytených oblastiach si za ubytovanie, zábavu či jedlo zvyčajne priplatíte "prirážku."
Rodina z Poľska, ktorá trávila v Tatrách dovolenku, však zostala z finálnej ceny za jedlo v jednej z miestnych reštaurácií poriadne zaskočená, avšak tentokrát pozitívne. Informnuje o tom poľský web pysznosci.
Rodina v zložení dvaja dospelí a dve deti si na obed objednala v podniku s názvom Regionalny Bar Mleczny dva kuracie rezne a jeden vyprážaný teľací rezeň, vždy so zemiakmi a zeleninou, ďalej zemiak s mäsovou zmesou a dve ovocné šťavy. Za toto jedlo si podnik naúčtoval 155 zlotých, čo je v prepočte zhruba 36 eur. T výslednej ceny zostali milo prekvapení.
Hoci by sa mohlo zdať, že nejde o nízku sumu, podľa poľských médií je v rámci Zakopaného veľmi dobrá.