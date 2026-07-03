Fico tvrdí, že vyrokoval výnimku: Slovensko vraj nebude platiť za zbrane pre Ukrajinu

BRATISLAVA - Závery pripravovaného samitu NATO v Ankare nevytvoria pre Slovensko záväzok zúčastniť sa na finančnom mechanizme určenom na vojenskú podporu Ukrajiny. Na základe výmeny listov s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem to potvrdil premiér SR Robert Fico (Smer-SD).
Dodal, že podľa názoru slovenskej vlády konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie. „Opäť je predstava urobiť politickú deklaráciu o 70-miliardovej ďalšej podpore Ukrajiny vo vojne proti Rusku,“ povedal Fico. Dodal, že Slovensko je pripravené pomáhať Ukrajine humanitárne a pokračovať v mechanizme spoločných rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády. Slovensko však podľa Fica nebude súčasťou žiadneho finančného mechanizmu na vojenskú podporu Ukrajiny.
Predseda slovenskej vlády 1. júla v liste Ruttemu vyjadril presvedčenie, že „v súvislosti so závermi samitu NATO v Ankare nedôjde k žiadnym nedorozumeniam a bude plne rešpektovaný suverénny názor vlády SR“. Rutte 2. júla v liste reagoval, že deklarácia zo samitu predstavuje politicko - strategické vyhlásenie, na ktorom sa zhodne všetkých 32 lídrov. „Deklarácia zo samitu nijakým spôsobom nepredurčí suverénne rozhodnutia jednotlivých spojencov - vrátane vašej krajiny - týkajúce sa podpory Ukrajiny,“ uviedol generálny tajomník NATO.
Fico dodal, že on nemôže zabrániť Nemecku alebo Francúzsku, ak sa rozhodnú poskytnúť Ukrajine pôžičku, Slovensko sa k nej však nepripojí podobne, ako sa nezúčastňujeme na pôžičke 90 miliárd eur, ktorú Ukrajina dostáva od Európskej únie. „Zo záverov, pokiaľ ide o individuálne členské štáty, nie je možné vyvodiť žiadny záväzok vo vzťahu k individuálnemu členskému štátu. Takže takisto ako to bolo pri pôžičke Európskej únie, takto to bude aj pri záväzku, ktorý chce prijať nejaká skupina členských štátov NATO,“ konštatoval Fico.