Piatok3. júl 2026, meniny má Miloslav, zajtra Prokop

Fico tvrdí, že vyrokoval výnimku: Slovensko vraj nebude platiť za zbrane pre Ukrajinu

Robert Fico
Robert Fico (Zdroj: TASR/Martin Baumann)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Závery pripravovaného samitu NATO v Ankare nevytvoria pre Slovensko záväzok zúčastniť sa na finančnom mechanizme určenom na vojenskú podporu Ukrajiny. Na základe výmeny listov s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem to potvrdil premiér SR Robert Fico (Smer-SD).

Dodal, že podľa názoru slovenskej vlády konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie. „Opäť je predstava urobiť politickú deklaráciu o 70-miliardovej ďalšej podpore Ukrajiny vo vojne proti Rusku,“ povedal Fico. Dodal, že Slovensko je pripravené pomáhať Ukrajine humanitárne a pokračovať v mechanizme spoločných rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády. Slovensko však podľa Fica nebude súčasťou žiadneho finančného mechanizmu na vojenskú podporu Ukrajiny.

Predseda slovenskej vlády 1. júla v liste Ruttemu vyjadril presvedčenie, že „v súvislosti so závermi samitu NATO v Ankare nedôjde k žiadnym nedorozumeniam a bude plne rešpektovaný suverénny názor vlády SR“. Rutte 2. júla v liste reagoval, že deklarácia zo samitu predstavuje politicko - strategické vyhlásenie, na ktorom sa zhodne všetkých 32 lídrov. „Deklarácia zo samitu nijakým spôsobom nepredurčí suverénne rozhodnutia jednotlivých spojencov - vrátane vašej krajiny - týkajúce sa podpory Ukrajiny,“ uviedol generálny tajomník NATO.

Fico dodal, že on nemôže zabrániť Nemecku alebo Francúzsku, ak sa rozhodnú poskytnúť Ukrajine pôžičku, Slovensko sa k nej však nepripojí podobne, ako sa nezúčastňujeme na pôžičke 90 miliárd eur, ktorú Ukrajina dostáva od Európskej únie. „Zo záverov, pokiaľ ide o individuálne členské štáty, nie je možné vyvodiť žiadny záväzok vo vzťahu k individuálnemu členskému štátu. Takže takisto ako to bolo pri pôžičke Európskej únie, takto to bude aj pri záväzku, ktorý chce prijať nejaká skupina členských štátov NATO,“ konštatoval Fico.

Viac o téme: PomocSummitVojenskáNATOUkrajine
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Predsedníčka Európskej komisie (EK)
Európska únia reaguje na ekonomický tlak Ruska na Arménsko: Ponúka pomoc
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusom zatkli
MIMORIADNY ONLINE Rusom zatkli verbovača v Afrike! Ukrajina rokuje o výrobe mocných rakiet
Zahraničné
FOTO Predseda vlády SR Robert
Fico odmieta zapojenie SR do vojenskej pôžičky pre Ukrajinu: Hovorí aj o pomoci pracujúcim v horúčavách a rozpočte
Domáce
Špehoval pre Ukrajinu? Rumuna
Špehoval pre Ukrajinu? Rumuna zadržaného v Rusku poslali na 15 rokov do trestaneckej kolónie
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Karol Csino ohúril svet: Päť kontinentov za mesiac a... Toto by ste chceli zažiť aj vy!
Karol Csino ohúril svet: Päť kontinentov za mesiac a... Toto by ste chceli zažiť aj vy!
Prominenti
Požiarnym útokom vyvrcholil 52. ročník Majstrovstiev Slovenska v hasičskom športe profesionálnych hasičov
Požiarnym útokom vyvrcholil 52. ročník Majstrovstiev Slovenska v hasičskom športe profesionálnych hasičov
Správy
Prvé fotky zo svadby! Kristína Malachovská je v tom až po uši: Pre toto ho milujem!
Prvé fotky zo svadby! Kristína Malachovská je v tom až po uši: Pre toto ho milujem!
Prominenti

Domáce správy

Des a hrôza na
Des a hrôza na kúpalisku v Spišskej Novej Vsi: Zúfalí ľudia v zhnusení utekajú, situácia je neúnosná!
Domáce
Mafia ako z 90.
Mafia ako z 90. rokov? Polícia odhalila fungovanie nebezpečnej skupiny
Domáce
FOTO Na horách sa poriadne
Na horách sa poriadne rozfúka: V platnosti sú výstrahy až do sobotného rána
Domáce
Coburgovský park v Pohorelskej Maši po rokoch ožil: Pozrite, čo všetko prináša návštevníkom
Coburgovský park v Pohorelskej Maši po rokoch ožil: Pozrite, čo všetko prináša návštevníkom
Banská Bystrica

Zahraničné

FOTO Interpol pátra po 39-ročnej
Majú podozrivú! TOTO je žena, ktorá má stáť za brutálnym bombovým útokom v Monaku! Zverejnili DETAILY
Zahraničné
FOTO Španielsko sužujú veľké požiare:
Španielsko sužujú veľké požiare: Pri obľúbenom dovolenkovom letovisku zasahujú stovky hasičov
Zahraničné
Robert Fico
Fico tvrdí, že vyrokoval výnimku: Slovensko vraj nebude platiť za zbrane pre Ukrajinu
Zahraničné
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Veľké odhalenie: Možným Zelenského nástupcom je TENTO muž! Oznámil, že bude kandidovať
Zahraničné

Prominenti

Rita Ora
Rita Ora rozpálila Mykonos: Telo bohyne, ale... Čo to má, preboha, na hlave?
Zahraniční prominenti
FOTO vnútri! Jana Hrmová
Exfarmárke Hrmovej ide karta: FOTO Kúpila si ďalší byt! Z tohto výhľadu odpadnete
Domáci prominenti
Karol Csino
Karol Csino ohúril svet: Päť kontinentov za mesiac a... Toto by ste chceli zažiť aj vy!
Domáci prominenti
FOTO Katy Perry
Katy Perry po 17 rokoch: FOTO Návrat do starých čias... To je nostalgia!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Kolonoskopia bez zbytočného strachu:
Kolonoskopia bez zbytočného strachu: Takto sa pripravíte na vyšetrenie, ktoré môže zachrániť život
vysetrenie.sk
Had sa ukryl na
DES a HRÔZA: TOTO vás posadí na zadok! POZRITE, čo našla rodina za televízorom
Zaujímavosti
Dionysios Tabakis
Kňaz sa stal hudobnou senzáciou: Spája chorály, metal aj techno! Odkazuje, že gitaru stvoril Boh
Zaujímavosti
Prečo sa kanibalizmus neuchytil?
Prečo sa kanibalizmus neuchytil? Vedci prišli s desivým záverom!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Naša redaktorka absolvovala vyšetrenie
Za pár minút a bez výmenného lístka: Skúsili sme vyšetrenie, aké ponúka jediné laboratórium na Slovensku
Domáce
Dynamický ICT sektor, ktorý
Dynamický ICT sektor, ktorý na Slovensku stále rastie: Čo tieto firmy potrebujú pre úspech?
hashtag.sk
Nečakané problémy na dovolenke?
Nečakané problémy na dovolenke? Toto riešenie využíva čoraz viac slovenských rodín
dromedar.sk
Ženy menia spôsob opaľovania:
Ženy menia spôsob opaľovania: Tento trend úplne valcuje leto!
feminity.sk

Ekonomika

Lacnejší plyn a elektrina? Štát zásadne mení pravidlá a určí, kto je zraniteľný odberateľ!
Lacnejší plyn a elektrina? Štát zásadne mení pravidlá a určí, kto je zraniteľný odberateľ!
„Ani náboj na Ukrajinu“ v číslach: Export zbraní a munície trhá rekordy, zbrojovky nikdy nezarábali viac!
„Ani náboj na Ukrajinu“ v číslach: Export zbraní a munície trhá rekordy, zbrojovky nikdy nezarábali viac!
Horúčavy a sucho ohrozujú žatvu: Fico z poľa avizuje obrovskú sumu do závlah a hrozí vetom v EÚ! (foto)
Horúčavy a sucho ohrozujú žatvu: Fico z poľa avizuje obrovskú sumu do závlah a hrozí vetom v EÚ! (foto)
365.bank prináša 12-mesačný termínovaný vklad so zvýhodneným úrokom 3 % p. a.
365.bank prináša 12-mesačný termínovaný vklad so zvýhodneným úrokom 3 % p. a.

Šport

Austrália – Egypt: ONLINE prenos zo šestnásťfinále MS vo futbale 2026
Austrália – Egypt: ONLINE prenos zo šestnásťfinále MS vo futbale 2026
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Chorvátsko sa cíti poškodené: Modrič ostro kritizoval rozhodcu aj VAR
MS VO FUTBALE 2026 Chorvátsko sa cíti poškodené: Modrič ostro kritizoval rozhodcu aj VAR
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Ronaldo to odpálil vo veľkom štýle: Portugalčan vyšiel na balkón a rozpútal ošiaľ
MS VO FUTBALE 2026 Ronaldo to odpálil vo veľkom štýle: Portugalčan vyšiel na balkón a rozpútal ošiaľ
MS vo futbale
FOTO Legendárna Sáblíková prekvapila českých fanúšikov radostnou novinkou: Naše navždy
FOTO Legendárna Sáblíková prekvapila českých fanúšikov radostnou novinkou: Naše navždy
Zimné športy

Auto-moto

Regionálna autobusová doprava na východe má byť po úpravách prehľadnejšia
Regionálna autobusová doprava na východe má byť po úpravách prehľadnejšia
Doprava
TEST: Renault Clio Esprit Alpine E-Tech - pozvánka do hybridnej sféry
TEST: Renault Clio Esprit Alpine E-Tech - pozvánka do hybridnej sféry
Klasické testy
ŽSR ukončili práce na modernizácii úseku Nižná Myšľa - Ruskov
ŽSR ukončili práce na modernizácii úseku Nižná Myšľa - Ruskov
Doprava
TEST: Mazda 6e - krásavec zvonka i zvnútra
TEST: Mazda 6e - krásavec zvonka i zvnútra
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Ako získať rekreačný príspevok 275 eur a na čo všetko ho môžete v roku 2026 minúť
Ako získať rekreačný príspevok 275 eur a na čo všetko ho môžete v roku 2026 minúť
Dovolenka a Choroba
Strieborná ekonomika: Slovensko nezadržateľne starne. Ako v jednom tíme premostiť priepasť medzi generáciou Z a kolegami 60+
Strieborná ekonomika: Slovensko nezadržateľne starne. Ako v jednom tíme premostiť priepasť medzi generáciou Z a kolegami 60+
Vzťahy na pracovisku
UCM a TRUNI zabodovali v celoštátnom hodnotení kvality výskumu VER 2026
UCM a TRUNI zabodovali v celoštátnom hodnotení kvality výskumu VER 2026
Domáce
Nečakaj na zázrak, využi príležitosť: Naštartuj kariéru s GROWWW 2026
Nečakaj na zázrak, využi príležitosť: Naštartuj kariéru s GROWWW 2026
Po škole do zamestnania

Varenie a recepty

Čo uvariť, keď je vonku na odpadnutie? 15 expresných obedov, ktoré sa pripravia takmer samé.
Čo uvariť, keď je vonku na odpadnutie? 15 expresných obedov, ktoré sa pripravia takmer samé.
Obed ako stvorený do horúčav: Studený cestovinový šalát s tuniakom.
Obed ako stvorený do horúčav: Studený cestovinový šalát s tuniakom.
Domáca šumivá malinovka: Živý nápoj s prírodnými bublinkami
Domáca šumivá malinovka: Živý nápoj s prírodnými bublinkami
Rady a tipy
Lepšie ako z pekárne: Kysnuté pudingové slimáky mäkké aj na druhý deň
Lepšie ako z pekárne: Kysnuté pudingové slimáky mäkké aj na druhý deň
Buchty a šišky

Technológie

V počítači ho máš možno aj ty. Chyba v tomto bežnom programe môže hackerom otvoriť dvere, opravu si musíš nainštalovať ručne
V počítači ho máš možno aj ty. Chyba v tomto bežnom programe môže hackerom otvoriť dvere, opravu si musíš nainštalovať ručne
Bezpečnosť
Tvoj Wi-Fi router má skrytú stránku, o ktorej veľa ľudí netuší. Ukáže ti, prečo ti doma vypadáva internet
Tvoj Wi-Fi router má skrytú stránku, o ktorej veľa ľudí netuší. Ukáže ti, prečo ti doma vypadáva internet
Návody
Máš moderné auto? Na túto ochranu vodiči často zabúdajú
Máš moderné auto? Na túto ochranu vodiči často zabúdajú
Autá
Ak uvidíš toto okno, zo stránky okamžite odíď. Hackeri vo veľkom zneužívajú Google, Cloudflare a falošné overenia
Ak uvidíš toto okno, zo stránky okamžite odíď. Hackeri vo veľkom zneužívajú Google, Cloudflare a falošné overenia
Bezpečnosť

TN LIVE

Päť mimoriadnych situácií v jednom meste. Prešov vysvetľuje, čo sa deje a či sa majú ľudia báť
Päť mimoriadnych situácií v jednom meste. Prešov vysvetľuje, čo sa deje a či sa majú ľudia báť
Domáce
Obávaný škodca je už za našimi hranicami. Stačí pár milimetrov a dokáže zabiť strom
Obávaný škodca je už za našimi hranicami. Stačí pár milimetrov a dokáže zabiť strom
Domáce
VIDEO: Nemeckú reprezentáciu môže prevziať obrovské trénerské meno. Lionel Messi stále udivuje
VIDEO: Nemeckú reprezentáciu môže prevziať obrovské trénerské meno. Lionel Messi stále udivuje
Šport
Chorvátov okradli o gól. Legendy kritizujú sporný verdikt, Ibrahimovič si neodpustil tvrdé slová
Chorvátov okradli o gól. Legendy kritizujú sporný verdikt, Ibrahimovič si neodpustil tvrdé slová
Šport

Bývanie

Internetom sa šíri trend čistenia sedačiek pokrievkou. Toto sú dôvody, prečo by ste ho skúšať nemali
Internetom sa šíri trend čistenia sedačiek pokrievkou. Toto sú dôvody, prečo by ste ho skúšať nemali
Dom v Bernolákove má len 67 m2, no miesta na život majú viac. Domácim k súkromiu netreba ani závesy
Dom v Bernolákove má len 67 m2, no miesta na život majú viac. Domácim k súkromiu netreba ani závesy
Historický dom už nezachránili, tak stavali nový. Mestské bývanie ponúka trocha vidieka aj pivnicu, kde cestujete časom,
Historický dom už nezachránili, tak stavali nový. Mestské bývanie ponúka trocha vidieka aj pivnicu, kde cestujete časom,
Ako sa zbaviť premnožených ucholakov z domu i záhrady? Stačia aj takéto podomácky vyrobené pasce
Ako sa zbaviť premnožených ucholakov z domu i záhrady? Stačia aj takéto podomácky vyrobené pasce

Pre kutilov

Na Morave prerobila starú chalupu na nepoznanie: Keď vojdete dnu, zabudnete, že nie ste v Toskánsku
Na Morave prerobila starú chalupu na nepoznanie: Keď vojdete dnu, zabudnete, že nie ste v Toskánsku
Chalupa
Po letných prehánkach sa šíri extrémne rýchlo! Ako zakročiť proti plesni uhorkovej
Po letných prehánkach sa šíri extrémne rýchlo! Ako zakročiť proti plesni uhorkovej
Zelenina a ovocie
Mnohí netušia, čo sú zač. Do slovenských záhrad a bazénov sa masívne tlačia tieto pestré chrobáky
Mnohí netušia, čo sú zač. Do slovenských záhrad a bazénov sa masívne tlačia tieto pestré chrobáky
Záhrada
Ako ochladiť byt aj bez klimatizácie? Expresné tipy, ktoré môžete vyskúšať okamžite
Ako ochladiť byt aj bez klimatizácie? Expresné tipy, ktoré môžete vyskúšať okamžite
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Leto 2026: Sober curious mení pravidlá pitia, ľudia síce pijú menej alkoholu, no na drinkoch si dávajú záležať
Zábava
Leto 2026: Sober curious mení pravidlá pitia, ľudia síce pijú menej alkoholu, no na drinkoch si dávajú záležať
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Interpol pátra po 39-ročnej
Zahraničné
Majú podozrivú! TOTO je žena, ktorá má stáť za brutálnym bombovým útokom v Monaku! Zverejnili DETAILY
Des a hrôza na
Domáce
Des a hrôza na kúpalisku v Spišskej Novej Vsi: Zúfalí ľudia v zhnusení utekajú, situácia je neúnosná!
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
Veľké odhalenie: Možným Zelenského nástupcom je TENTO muž! Oznámil, že bude kandidovať
AKTUÁLNE Zrážka auta s
Domáce
AKTUÁLNE Zrážka auta s vlakom má fatálne následky: Vodička (†43) neprežila! Dopravu prerušili

Ďalšie zo Zoznamu