AKTUÁLNE Zrážka auta s vlakom má fatálne následky: Vodička (†43) neprežila! Dopravu prerušili

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU - Železničná doprava v úseku Mníchova Lehota - Bánovce nad Bebravou je od 14.20 h prerušená. Dôvodom je kolízia automobilu s osobným vlakom. Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).
„Oblasť zabezpečili privolané záchranné a policajné zložky, pričom polícia začala s vyšetrovaním nehody. Obnovenie dopravy nateraz nevieme odhadnúť,“ doplnila ZSSK.
Žiaľ, ako sa neskôr ukázalo, zrážka mala tragické následky. "K zrážke osobného motorového vozidla s vlakom v obci Svinná (okres Trenčín) bol dnes vyslaný na pomoc aj záchranársky vrtuľník z Trenčína. Vo vozidle sa nachádzala 43-ročná vodička, ktorá pri náraze utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Napriek rýchlemu príletu leteckých záchranárov jej už nebolo možné pomôcť. Lekár po príchode mohol, žiaľ, už len skonštatovať úmrtie. Záchranársky vrtuľník sa následne vrátil na svoju základňu bez pacienta," informovala letecká záchranná služba.