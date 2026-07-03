Majú podozrivú! TOTO je žena, ktorá má stáť za brutálnym bombovým útokom v Monaku! Zverejnili DETAILY

MONAKO - Medzinárodná policajná organizácia Interpol pátra po 39-ročnej Ukrajinke Anastasiji Berezovskej. Organizácia to dnes oznámila na svojom webe. Žena je podozrivá z bombového útoku, pri ktorom v pondelok utrpel zranenia ukrajinský oligarcha Vadym Jermolajev a ďalší dvaja ľudia. Vyšetrovatelia podľa médií nevylučujú, že za útokom stála cudzia mocnosť.
Berezovská bola podľa zástupcu monackého prokurátora Morgana Raymonda prezlečená za muža. Podľa ďalších informácií monackých úradov žije v Nemecku a vzhľadom na zložitosť výroby výbušného zariadenia polícia pátra aj po prípadných komplicoch. Žena z Monaka ušla cez Francúzsko a Taliansko, dodal Raymond.
Výbuch vážne zranil Jermolajeva a jeho partnerku, ľahšie zranenia utrpel aj ich 13-ročný syn. Kým oligarcha už podľa agentúry AFP nie je v priamom ohrození života, stav jeho zranenej partnerky zostáva vážny.
Jermolajev, ktorý čelí ukrajinským sankciám pre svoje obchody na Ruskom okupovanom Kryme, sa podľa stanice CNN v roku 2019 vzdal ukrajinského občianstva a stal sa občanom Cypru. V minulosti v rozhovore pre ukrajinské médiá tvrdil, že na Kryme nemá žiadne obchodné väzby. Médiá po útoku špekulovali, že výbuch by mohol mať ruskú aj ukrajinskú stopu. Vylúčené nie je ani vybavovanie si účtov medzi konkurentmi. Ako jeden z možných motívov sa spomínali aj podvodné telefonáty.
Najprv pátrali po mužovi
Na záberoch z bezpečnostných kamier je zachytená podozrivá osoba, pričom orgány si spočiatku mysleli, že ide o muža.
Interpol v piatok zverejnil aj fotografie podozrivej, ktorá má tmavé vlasy po plecia a na pravom ramene tetovanie, ktoré „zrejme“ znázorňuje hada.
Monacká prokuratúra už vo štvrtok oznámila, že identifikovala podozrivú osobu, no neuviedla žiadne podrobnosti.
Francúzsky denník Le Parisien s odvolaním sa na zdroje informoval, že podozrivá utiekla z Monaka do Francúzska a následne do Talianska. Autom sa potom dostala do Švajčiarska. Podľa agentúry ANSA žije vo Frankfurte nad Mohanom.