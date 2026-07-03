Rita Ora rozpálila Mykonos: Telo bohyne, ale... Čo to má, preboha, na hlave?

MYKONOS, GRÉCKO - Rita Ora si dopriala slnečný oddych na gréckom ostrove Mykonos a svojich fanúšikov potešila poriadne horúcou nádielkou fotografií. Na Instagrame zverejnila sériu záberov z dovolenky, na ktorých pózuje v bikinách na palube jachty, pri azúrovom mori aj počas chvíľ strávených s priateľmi.
Speváčka Rita Ora opäť ukázala, že na sebe tvrdo pracuje. V plavkách predviedla vyšportovanú postavu, štíhly pás a sebavedomie, ktoré k nej neodmysliteľne patrí. Na fotografiách pôsobila uvoľnene, usmiato a bolo zrejmé, že si grécke slnko užíva naplno. K sérii záberov pridala aj krátky odkaz, v ktorom priznala, že potrebovala „osviežiť dušu“ slnkom, plavkami a hudbou. Z fotografií bolo cítiť presne to, o čom písala – pohodu, leto a zaslúžený oddych po pracovných povinnostiach.
Hoci jej plavkové modely zožali množstvo komplimentov, jeden módny detail vyvolal zmiešané reakcie. Rita si k jednému z outfitov zvolila výraznú zelenú šatku uviazanú na hlave. Práve tá podľa mnohých pôsobila ako zbytočný prvok. Namiesto toho, aby celý look oživila, farebne sa podľa viacerých fanúšikov nehodila ani k zvolenému outfitu, ani k jej typickému štýlu. Celkový dojem tak skôr narúšala, než dopĺňala. Našťastie išlo len o drobný módny prešľap.
Zvyšok dovolenkových outfitov Rita zvládla s prehľadom a opäť potvrdila, že patrí medzi celebrity, ktoré dokážu aj jednoduché plavky premeniť na štýlový letný look. Jedno je isté – fotografie z Mykonosu okamžite zaplavili sociálne siete a fanúšikovia sa zhodli najmä na tom, že speváčka vyzerá vo výbornej forme. Ak by nabudúce vymenila zelenú šatku za jednoduchší doplnok, jej dovolenkový styling by bol podľa mnohých takmer bez chyby.
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