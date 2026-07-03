Kňaz sa stal hudobnou senzáciou: Spája chorály, metal aj techno! Odkazuje, že gitaru stvoril Boh

NAFPLIO - Grécky pravoslávny kňaz Dionysios Tabakis sa stal nečakanou hudobnou senzáciou po tom, ako vydal album s názvom Paradise Metal. Spája na ňom rôzne žánre od doom metalu cez rap a elektronickú hudbu až po byzantské cirkevné prvky. Jeho tvorba, ktorú nahral v domácich podmienkach, si získala kultový status a zaujala aj zahraničných hudobných kritikov. Na gréckeho hudobníka upozornil denník The Guardian.
Album podľa denníka prepája zdanlivo nezlučiteľné hudobné svety. Byzantské chorály a chrámové spevy sa striedajú s industriálnymi rytmami, dubstepom a metalovými riffmi.
Jedným z najvýraznejších momentov albumu je skladba Techno in a Monastery, teda Techno v kláštore. Začína sa výkrikom „Ste pripravení?“ a následne sa rozvinie do kombinácie rytmického zborového spevu a temných syntetických zvukov.
Kňaz odmieta spájanie modernej hudby s diablom
Tabakis pôsobí ako pravoslávny kňaz v meste Nafplio. Čelí pritom tradičnému postoju časti cirkvi, ktorá považuje elektrické gitary a modernú hudbu za nevhodné alebo ich dokonca spája s diablom. Kňaz však tvrdí, že hudba je súčasťou Božieho stvorenia a môže slúžiť ako prostriedok duchovného vyjadrenia.
„Gitaru stvoril Boh. Diabol nič nevytvára,“ uviedol v rozhovore pre The Guardian. Na albume sa popri byzantských spevoch objavujú prvky dubstepu a rapu, ako aj skladby inšpirované cirkevným prostredím či súčasným konfliktom na Blízkom východe. Tabakis priznal, že pri tvorbe hľadal inšpiráciu aj na internete, aby dokázal osloviť mladšiu generáciu.
Kňazskej služby sa vzdať nechce
Jeho hudobný projekt vznikol približne pred štyrmi rokmi s pomocou rodiny a známych, ktorí mu pomáhali s produkciou aj nahrávaním. Zásadný impulz prišiel po tom, ako si jeho tvorbu všimlo nezávislé hudobné vydavateľstvo, ktoré následne album vydalo.
Podľa vydavateľstva aj hudobných kritikov je Tabakisov štýl jedinečným spojením duchovnej hudby, experimentálnej elektroniky a metalovej estetiky. Samotný autor opisuje svoju tvorbu ako snahu prepojiť tradíciu s moderným hudobným jazykom a preklenúť generačné rozdiely vnútri cirkvi. Napriek úspechu Tabakis zdôrazňuje, že sa nechce vzdať svojej služby v cirkvi. Hudbu vníma ako doplnok svojho duchovného života, nie ako jeho náhradu.