Fico odmieta zapojenie SR do vojenskej pôžičky pre Ukrajinu: Hovorí aj o pomoci pracujúcim v horúčavách a rozpočte

BRATISLAVA - Najvyšší ústavní činitelia by sa mali na budúci týždeň stretnúť k stanovisku vlády SR na júlový samit NATO v Ankare k návrhu vojenskej pomoci Ukrajine. Premiér Robert Fico (Smer-SD) chce viesť rokovania tak, aby slovenská delegácia nemala mandát na schválenie zapojenia SR do vojnových pôžičiek. Uviedol to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
„Ak sa chcú iné krajiny pozberať na vojnu, tak asi im v tom zabrániť nemôžeme. Ale SR je mierová krajina, a preto to hovorím včas a dopredu, budem viesť všetky rokovania tak, aby delegácia, ktorá pôjde do Ankary, nemala možnosť zapojiť Slovensko do týchto vojnových pôžičiek,“ vyhlásil. Zopakoval, že vláda podporuje dialóg, nie vojnu. „Slovensko nebude platiť vojenské výdavky Ukrajiny,“ deklaroval.
Diskutovalo sa aj o ďalších zahraničných témach. Premiér priblížil, že Slovensko kandiduje za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN pre obdobie rokov 2028 až 2029. „Budeme radi, ak Slovensko bude mať nestáleho člena,“ povedal. Zároveň deklaroval, že je zástancom reformy OSN. Myslí si, že organizácia dnes nemá prakticky na nič vplyv. Hovoril o potrebe rozšírenia stálych členov Bezpečnostnej rady OSN.
VIDEO
Vyjadril solidaritu všetkým ľuďom, ktorí pracujú počas extrémnych teplôt
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) vyjadril solidaritu všetkým ľuďom, ktorí pracujú počas extrémnych teplôt. Urobil tak aj osobne na diaľnici D2, kde v sobotu navštívil robotníkov. Zároveň poďakoval všetkým zamestnávateľom, ktorí v súvislosti s vysokými teplotami dodržiavajú právne predpisy. Tie označil za postačujúce. Uviedol to počas sobotňajšieho tlačového brífingu.
„Chcem vyjadriť solidaritu všetkým ľuďom na Slovensku, ktorí pracujú v takýchto extrémnych pracovných podmienkach, ako máme napríklad dnes. Právna úprava na Slovensku je postačujúca. Ak sa pozrieme na to, čo hovorí Zákonník práce, čo hovorí zákon o ochrane verejného zdravia z roku 2009 a potom špeciálna vyhláška ministerstva zdravotníctva z roku 2016, je tu dostatočne pružná právna úprava, ktorá umožňuje, aby zamestnávateľ zamestnancom vytvoril v rámci možností vhodné podmienky na prežitie v takýchto náročných časoch,“ povedal premiér.
Ako priblížil, v právnych predpisoch je zakotvená potreba zachovávať pitný režim. Taktiež možnosť dohodnúť sa na skoršom alebo neskoršom príchode do práce či na prestávkach počas dňa. Premiér zdôraznil, že zamestnanci pracujúci v extrémnych horúčavách musia mať aj možnosť oddychu v priestoroch, ktoré sú podľa neho ako-tak chladené. Možnosť je podľa Fica aj častejšie striedanie pracovníkov.
„Chcem poďakovať všetkým zamestnávateľom, ktorí toto dodržiavajú. A dodržiavajú to, pretože ak chcú zachovať nejaký pracovný výkon svojich zamestnancov, tak musia takéto podmienky vytvoriť,“ doplnil premiér. Zároveň prosí zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú ľudí pracujúcich vonku alebo v neklimatizovaných halách, aby sa pozreli na spomínanú právnu úpravu a zamestnancom v rámci možností maximálne vyšli v ústrety. Robiť v takýchto podmienkach je totiž podľa premiéra niekedy už na hranici hrdinstva. Zároveň požiadal odbory, aby sa téme zvyšujúcich sa teplôt venovali.
Predseda vlády využil prestávku, ktorú robotníci mali, aby sa s nimi porozprával, ako prácu zvládajú. Zamestnanci Doprastavu, ktorí pre NDS robia protihlukové bariéry na diaľnici, prirovnali prácu v teple k nočnej práci. Rovnako uviedli, že zamestnanci pracujúci v stavebníctve by privítali skorší odchod do dôchodku. „Som odporca toho, aby sa predlžoval vek odchodu do dôchodku. Ak máte 64 rokov a máte v tomto teple poskakovať po stavbe, je to náročnejšie, ako sa zdá,“ skonštatoval predseda vlády. Uviedol, že jeho kabinet v minulosti zakotvil do ústavy maximálny vek odchodu do dôchodku, avšak predchádzajúce vlády toto ustanovenie podľa neho zrušili. Avizoval, že ak by po voľbách vznikla koalícia s ústavnou väčšinou a bude o to záujem, je pripravený za takéto opatrenie opätovne hlasovať.
Ak sa SNS nedohodne s Tarabom, príde k výmene ministra
V prípade, že sa koaličná SNS nedohodne s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ktorý je nominantom národniarov, príde k jeho výmene. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Považuje ho za kvalitne odborného ministra, no upozornil, že rezort je v gescii SNS a je to jej vnútorná vec.
Premiér nevidí dôvod spájať hlasovanie o rozpočte a dôvere vlády
Premiér Robert Fico (Smer-SD) nevidí dôvod spájať hlasovanie v parlamente o budúcoročnom štátnom rozpočte s hlasovaním o dôvere vláde. Pre koaličné strany je podľa neho schválenie rozpočtu prioritou a nikto nemá záujem hrať sa „so žiadnymi provizóriami“. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.