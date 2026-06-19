Špehoval pre Ukrajinu? Rumuna zadržaného v Rusku poslali na 15 rokov do trestaneckej kolónie

MOSKVA - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) oznámila, že rumunský štátny príslušník, ktorého zadržali na území Ruska na základe obvinení zo špionáže pre Ukrajinu, bol odsúdený na 15 rokov väzenia v trestaneckej kolónii. V piatok o tom informovala agentúra DPA.
Podľa tlačovej správy FSB muž narodený v roku 2002 vykonával v mene Ukrajiny prieskum ruských zariadení protivzdušnej obrany v čiernomorskom meste Soči. Vo vyhlásení sa uvádza, že rozsudok vyniesol súd v Krasnodarskom kraji na juhu Ruska a rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.
FSB predtým zverejnila zábery zo zatknutia a výsluchu muža. Na základe videa mu ukrajinská spravodajská služba údajne sľúbila, že mu pomôže bezpečne opustiť Rusko a pripojiť sa k dobrovoľníckemu práporu v krajine. Ruská spravodajská služba opakovane informuje o zatknutiach a údajných úspechoch v boji proti špionáži, pričom sa často zameriava aj na zahraničných štátnych príslušníkov, poznamenala DPA.
FSB poukázala súčasne na to, že ukrajinské spravodajské služby „naďalej pracujú na verbovaní cudzincov s cieľom uškodiť“ Rusku. Varovala, že každý, kto pomáha nepriateľovi, sa nevyhne trestu. Po mužovom zadržaní rezort diplomacie v Bukurešti uviedol, že dotyčný bol rumunským úradom známy už dlhší čas. Dodal, že ho zadržali v gruzínskom separatistickom území Abcházsko a následne ho previezli do Soči, kde mu bola poskytovaná konzulárna pomoc. Ministerstvo spresnilo, že v súvislosti s týmto prípadom je v kontakte s ruskými aj gruzínskymi úradmi.