DES a HRÔZA: TOTO vás posadí na zadok! POZRITE, čo našla rodina za televízorom

QUEENSLAND – Austrália patrí medzi najpodivnejšie časti pevniny na celej planéte. Žijú tu živočíchy a rastú rastliny, ktoré nikde inde na svete vo voľnej prírode nenájdete. Domáci si už zvykli na nečakané návštevy niektorých zvierat z divočiny. Napriek tomu ich každá takáto návšteva zaskočí.
V Quennslande v Austrálii museli riešiť veľmi nepríjemný prípad. Do rodinného domu zavolali profesionála, pretože s lapením tohto plaza by mali problém aj bežní ochranári.
Ako informuje UPI, za televízorom v obývačke sa skrýval veľký had. Svedectvo o tejto skúsenosti podal samotný krotiteľ hadov Stuart McKenzie.
"Tento had si len chcel pozrieť film s ostatnými členmi rodiny. No ako sami vidíte, vybral si zlú stranu televízora. Bohužiaľ ale nebol celkom vítaným hosťom, preto sme ho museli vysťahovať," poznamenal s poriadnou dávkou humoru.
Ako sa dostal dnu?
V príspevku je dostupné video, kde McKenzie pomocou dlhej palice s hákom premiestni hada spoza televízora až do ochranného vreca. Následne ho bezpečne vypustil ďaleko od obytnej oblasti. Nemenovaný majiteľ domu vysvetlil, že plaz sa musel dostať dnu, keď boli otvorené okná aj dvere.