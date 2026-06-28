Horúčavy nemajú absolútne žiadne zľutovanie: Manžel MINISTERKY je po kúpaní v jazere nezvestný!

RÍM - Horúčavy a rekordné teploty si berú svoju daň v podobe ľudských životov. Prípady náhlych úmrtí sa zďaleka netýkajú len Slovenska, no už zasahujú aj do vysokých politických miest. Talianska ministerka pre rovnosť príležitostí a rodinu Eugenia Roccellová prežíva dramatické chvíle po tom, čo sa jej manžel Luigi Cavallari rozhodol kúpať v jednom z jazier. Odvtedy je však už niekoľko hodín nezvestný! Šance na jeho prežitie s každou ďalšou hodinou klesajú.
Cavallari mizol v sobotu 27. júna popoludní pod hladinou jazera Vico, kde sa manželia nachádzali na rekreácii. Incident sa stal v popoludňajších hodinách.
Manželia boli na lodi, ministerkin manžel sa už spod hladiny nevynoril
Podľa doteraz známych informácií sa manželia plavili na malej lodi na jazere Vico v provincii Viterbo. V istom momente sa Luigi Cavallari rozhodol ponoriť do vody. Z vody sa však už nevynoril.
O prípade podrobnejšie informoval portál ilsole24ore.com.
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Ešte nikdy sme neboli od seba odlúčení, povedala zronená Roccellová
Len v marci minulého roka ministerkin manžel oslávil 84 rokov. Mali za sebou dokonca aj zlaté výročie svadby. "Stretla som ho, keď som mala 18 rokov, a od tej chvíle,“ povedala ministerka, "sme nikdy neboli odlúčení.“
Pár má pritom aj dve deti, pričom Cavallari nemá žiadne účty na sociálnych sieťach a svoj súkromný život si vždy udržiavali úplne v súkromí.
Na ministerkino volanie dorazili záchranné tímy, pracovali celú noc
Keď sa manžel po dlhšom čase neukazoval, ministerka Roccellová okamžite zalarmovala záchranné zložky. Na miesto boli vyslané tímy karabinierov, hasičov (Vigili del Fuoco) a potápačov, ktorí začali s okamžitým prehľadávaním jazera.
Pátracia akcia pokračovala bez prestávky počas celej noci zo soboty na nedeľu aj počas dnešného dňa. Vyšetrovatelia zatiaľ pracujú s niekoľkými vyšetrovacími verziami, pričom jednou z nich je aj náhla zdravotná indispozícia, ktorá mohla muža postihnúť v chladnej vode.
Hoci talianske médiá informujú o tragickej udalosti, oficiálny status Luigiho Cavallariho zostáva "nezvestný". Záchranné zložky naďalej prehľadávajú jazero, pričom šance na jeho nájdenie živého sú vzhľadom na časový odstup od nehody považované za minimálne.