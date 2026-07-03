Exfarmárke Hrmovej ide karta: FOTO Kúpila si ďalší byt! Z tohto výhľadu odpadnete

BRATISLAVA – Zdá sa, že sa jej darí viac než kedykoľvek predtým. Influencerka a bývalá účastníčka reality šou Farma Jana Hrmová sa na sociálnej sieti pochválila ďalším veľkým životným míľnikom. Po luxusnom byte, ktorý si zadovážila pred niekoľkými rokmi, pribudla do jej portfólia ďalšia nehnuteľnosť. Fanúšikom ukázala nielen kľúče od nového bývania, ale aj výhľad, ktorý doslova vyráža dych.
Jana Hrmová patrí medzi influencerky, ktorým sa v posledných rokoch evidentne darí. Už v minulosti vzbudila pozornosť, keď sa pochválila kúpou svojho prvého luxusného bytu. Teraz svojim sledovateľom oznámila ďalšiu veľkú novinku – stala sa majiteľkou ďalšej nehnuteľnosti.
Na Instagrame zverejnila sériu fotografií z ešte nezariadeného bytu. V jednej ruke hrdo drží kľúče, v ďalších záberoch ukazuje priestranný interiér aj vizualizácie budúceho zariadenia. „Nová etapa. Nový vietor. Som neskutočne vďačná, že mám možnosť si takto plniť sny,“ napísala k fotografiám, z ktorých je jasné, že z nového bývania má obrovskú radosť.
Hrmová prezradila, že návrhy interiéru už má pripravené a najbližšie mesiace ju čaká zariaďovanie. „Návrhy už mám, teším sa na proces,“ odkázala fanúšikom. Najväčšou pýchou nového bytu je však bezpochyby rozľahlá terasa. Práve odtiaľ sa naskytá panoramatický výhľad na mesto a západ slnka, ktorý influencerka označila za jednu z vecí, na ktoré sa teší najviac. A pri pohľade na fotografie jej dá mnohý za pravdu.
Na záver pridala aj osobnejší odkaz. „Po posledných mesiacoch je toto za odmenu,“ napísala, čím naznačila, že za splneným snom stojí náročné obdobie.Zdá sa, že pre bývalú farmárku sa začína ďalšia významná životná etapa. A ak bude výsledok rekonštrukcie vyzerať aspoň sčasti tak, ako naznačujú vizualizácie, fanúšikovia sa majú na čo tešiť.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%