Katy Perry po 17 rokoch: FOTO Návrat do starých čias... To je nostalgia!

VEĽKÁ BRITÁNIA, CARDIFF - Katy Perry dokázala, že skutočné módne ikony nestarnú. Speváčka počas koncertu v britskom Cardiffe prekvapila fanúšikov, keď sa na pódiu objavila v rovnakom červeno-bielom bodkovanom outfite, aký nosila ešte v roku 2009 počas éry svojho debutového turné Hello Katy a vystúpenia na festivale Capital Summertime Ball.
Odvážny komplet Katy Perry tvorila bodkovaná podprsenka s viazaním za krkom a mini sukňa v rovnakom dizajne. Kým pred rokmi ho doplnila lodičkami a kučeravým účesom, dnes zvolila modernejší styling s bielymi podkolienkami a čiernymi platformami. Jedna vec sa však nezmenila – outfit jej stále dokonale sedí.
Krátko po koncerte zaplavila svoj Instagram sériou fotografií a videí, na ktorých ukázala nielen aktuálne zábery z vystúpenia, ale pridala aj nostalgické porovnania s rokom 2009. Fanúšikom tak dopriala pohľad na to, ako vyzeral ikonický kostým pred 17 rokmi a ako vyzerá dnes. V popise príspevku sa prihovorila fanúšikom vo Walese s typickým humorom. Napísala, že sa naučila pár slov po walesky, poďakovala publiku za skvelú atmosféru a vtipne dodala, že je hladná a dala by si kebab. Práve tento odľahčený komentár pobavil jej sledovateľov rovnako ako samotné fotografie.
Nostalgia však nemá len módny rozmer. Katy Perry totiž oznámila, že ikonické kostýmy zo začiatkov svojej kariéry postupne ponúka v charitatívnej aukcii. Výťažok poputuje prostredníctvom jej Firework Foundation na podporu umeleckých programov pre deti a mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia. Fanúšikovia sa okamžite zhodli na jednom – len máloktorá hviezda dokáže po takmer dvoch desaťročiach obliecť rovnaký koncertný outfit a vyzerať v ňom rovnako sebavedomo. Návrat bodkovaného kompletu sa tak stal jedným z najväčších módnych momentov jej aktuálneho európskeho turné a pripomenul obdobie, keď Katy Perry dobýjala svet...
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