Veľké odhalenie: Možným Zelenského nástupcom je TENTO muž! Oznámil, že bude kandidovať

KYJEV - Bývalý vrchný veliteľ ukrajinskej armády Valerij Zalužnyj je podľa ukrajinských médií pripravený uchádzať sa o prezidentský úrad, ak sa na Ukrajine podarí zorganizovať voľby. Počas stretnutia s prezidentom Volodymyrom Zelenským mal údajne potvrdiť, že v prípade ich konania bude kandidovať.
Zalužnyj mal Zelenskému potvrdiť kandidatúru
Otázka možných prezidentských volieb sa podľa portálu Ukrajinská pravda otvorila počas stretnutia prezidenta Volodymyra Zelenského s Valerijom Zalužným vo Veľkej Británii. Hoci hlavnou témou rokovania mala byť aktuálna politická situácia, rozhovor sa napokon stočil aj k budúcnosti ukrajinskej politiky.
Zelenskyj sa mal bývalého vrchného veliteľa ozbrojených síl opýtať, či by vstúpil do boja o prezidentský úrad, ak by sa voľby konali už na jeseň. Zalužnyj podľa zdroja odpovedal bez váhania: „Áno, budem.“
Rokovanie sa vraj po odpovedi výrazne zmenilo
Po tejto výmene názorov sa mala atmosféra stretnutia citeľne zmeniť. Portál Nový hlas Ukrajiny uviedol, že prezident bol údajne pripravený ponúknuť Zalužnému niektorú z najvyšších štátnych funkcií, aby zostal súčasťou vedenia krajiny.
Medzi možnosťami sa podľa zdrojov objavila aj funkcia predsedu vlády. K žiadnej dohode však napokon nedošlo a obaja predstavitelia sa rozišli bez konkrétneho výsledku.
Prezidentovi spolupracovníci ho mali odhovárať
Podľa rovnakých informácií sa následne do situácie zapojili aj viacerí predstavitelia z okolia prezidenta. O zmene rozhodnutia mali Zalužného presviedčať tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov aj predseda parlamentnej strany Sluha národa David Arachamija.
Argumentovali tým, že prezidentský súboj medzi dvoma výraznými osobnosťami by mohol počas vojny prehĺbiť napätie v spoločnosti, priniesť konfrontačnú volebnú kampaň a oslabiť jednotu krajiny. Napriek tomu sa podľa dostupných informácií Zalužnyj svojho postoja nevzdal. Pri odchode mal údajne dostať už len odporúčanie, aby si svoje rozhodnutie ešte raz premyslel.
Voľby zatiaľ zákon neumožňuje
Zalužnyj v minulosti opakovane tvrdil, že politickú kariéru neplánoval. Zároveň však priznal, že si uvedomuje dôveru, ktorú doňho vkladá značná časť Ukrajincov, a nechce ich sklamať.
Napriek špekuláciám o možnej kandidatúre sa prezidentské voľby na Ukrajine zatiaľ uskutočniť nemôžu. Dôvodom je platné stanné právo vyhlásené po začiatku ruskej invázie, počas ktorého ukrajinská legislatíva konanie volieb neumožňuje.
Patril medzi najvýznamnejších veliteľov počas vojny
Valerij Zalužnyj pôsobil vo funkcii vrchného veliteľa Ozbrojených síl Ukrajiny v rokoch 2021 až 2024. Po vypuknutí ruskej invázie riadil obranu krajiny aj viaceré úspešné protiofenzívne operácie, ktoré prispeli k oslobodeniu časti okupovaných území.
Jeho pôsobenie ocenila aj medzinárodná verejnosť. V roku 2022 ho časopis Time zaradil medzi sto najvplyvnejších osobností sveta.