MIMORIADNY ONLINE Rusom zatkli verbovača v Afrike! Ukrajina rokuje o výrobe mocných rakiet

HARARE - Protiteroristická polícia v Zibabwe v pondelok oznámila, že zatkla a obvinila 36-ročného muža podozrivého z náboru piatich ľudí do ruskej armády. Informuje o tom agentúra AFP. Situáciu sledujeme online.
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6:28 Ukrajina rokuje s Francúzskom o výrobných licenciách pre rakety SCALP, uviedol minister obrany.
Polícia zatkla muža podozrivého z náboru do ruskej armády
Podozrivého zatkli pri sprevádzaní jedného z regrutov na autobusovú stanicu v Harare, odkiaľ mal vycestovať cez Južnú Afriku do Ruska. Polícia tvrdí, že u neho našla ruské elektronické víza a potvrdenia o rezervácii hotelov pre regrútov, ktorí „budú nútení bojovať v ozbrojenom konflikte“ na Ukrajine. Muž mal podľa polície ruského komplica „Romana“, ktorý je stále na úteku.
Niekoľko vyšetrovaní vrátane jedného od agentúry AFP odhalilo, ako Rusko lákalo mužov z afrických krajín sľubmi dobre zaplatenej práce a následne ich nútilo bojovať na ukrajinskom fronte. Investigatívna skupina All Eyes on Wagner v polovici februára zverejnila mená viac ako 1400 Afričanov, ktorých údajne Rusko naverbovalo medzi januárom 2023 a septembrom 2025, aby bojovali na Ukrajine. Viac ako 300 z nich vraj na fronte zahynulo.
Ukrajina vtedy zároveň uviedla, že identifikovala viac ako 1780 občanov z 36 afrických krajín, ktorí bojujú za Rusko. Zimbabwe v marci vyhlásilo, že 15 jeho občanov zomrelo na „zahraničných bojiskách“ bez uvedenia, za ktorú stranu.