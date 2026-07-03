Španielsko sužujú veľké požiare: Pri obľúbenom dovolenkovom letovisku zasahujú stovky hasičov

BARCELONA - Dve stovky španielskych hasičov bojujú so šíriacim sa lesným požiarom pri stredomorskom letovisku Costa Brava na severovýchode Katalánska. Požiar vypukol v piatok ráno v obci La Bisbal d'Emporda približne 20 kilometrov od pobrežia, ktoré je v tomto období zvyčajne plné dovolenkárov. Píšu agentúry EFE a AFP.
K rýchlemu šíreniu plameňov prispel silný vietor. Regionálne úrady už požiadali obyvateľov desiatich obcí, aby neopúšťali domovy. Opatrenie sa týka aj populárneho strediska Platja d'Aro a miestna vláda v Barcelone vyzvala, aby do tejto populárnej turistickej oblasti ľudia necestovali.
Katalánski hasiči na sieti X zverejnili zábery hasičských vrtuľníkov v akcii, na ktorých sa hustý dym šíri z požiarov v kopcovitom a zalesnenom teréne. Plamene doteraz spálili 750 hektárov lesného porastu.
Šéf katalánskej vlády Salvador Illa už Madrid požiadal, aby na boj s požiarmi nasadil vojenské zložky, keďže poveternostné podmienky sa naďalej zhoršujú. Španielsko lesné požiare sužovali aj minulý rok, keď zhorelo zhruba 400.000 hektárov.