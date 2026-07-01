TRAGÉDIA na jazere: Muž zavolal z lode na tiesňovú linku, o chvíľu neskôr boli on a jeho dcéra MŔTVI!

SORKWITY - V nedeľu popoludní (28. 6.) sa na Jazere Lampackie v obci Sorkwity odohrala tragédia, ktorá si vyžiadala život dvoch ľudí. Jeden telefonát z člna postavil na nohy všetky záchranné zložky v okrese Mrągowo. Muž, ktorý volal na tiesňovú linku, oznámil, že sa chystá ukončiť svoj život. Keď sa záchranári dostali na miesto, v člne našli bezvládnu aj jeho dospelú dcéru.
Podľa informácií polície v Mrągowe prišlo hlásenie o 17:45. Muž telefonoval už z člna nachádzajúceho sa na jazere. Obsah hovoru bol mimoriadne znepokojivý — oznámil, že sa chystá spáchať samovraždu. Policajti a hasiči okamžite vyrazili na vodu. Po doplávaní k člnu vytiahli z vody muža aj ženu a previezli ich na breh, kde začali s resuscitáciou. Napriek rýchlej reakcii sa ich životy nepodarilo zachrániť, píše portál 24 Olsztyn.
Podľa predbežných, neoficiálnych informácií muž počas telefonátu neoznámil, že s ním na člne je aj iná osoba. Záchranári sa o prítomnosti ženy dozvedeli až po príchode na miesto. Neskôr sa ukázalo, že obeťou bola jeho približne 40-ročná dcéra. Neoficiálne informácie naznačujú, že vyšetrovatelia môžu prípad vyšetrovať ako rozšírenú samovraždu. Podľa predbežných zistení sa obaja utopili.
Presné okolnosti tragédie vyšetruje prokuratúra, ktorá začala vyšetrovanie. Cieľom je presne zrekonštruovať priebeh udalostí na jazere a zistiť všetky okolnosti, ktoré viedli k tragickému koncu nedeľného popoludnia.
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Zásah si vyžiadal nasadenie policajnej hliadky z Komendy Powiatowej Policji v Mrągowe a dvoch tímov zdravotnej záchrannej služby, zasahovali aj dobrovoľní hasiči z OSP Sorkwity a OSP Grabowo a dva profesionálne hasičské tímy z Mrągowa.