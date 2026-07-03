Bolo vám doteraz teplo? Tak sa pripravte na ďalšie: El Niño rýchlo silnie, prídu extrémy a vlny horúčav

ŽENEVA - Fenomén El Niño sa medzi júlom a septembrom rýchlo rozvinie do silnej fázy, čo zvýši pravdepodobnosť extrémneho počasia, upozornila v piatok Svetová meteorologická organizácia (WMO). Informuje o tom agentúra AFP.
El Niño už podľa WMO nastúpil a bude rýchlo naberať na sile, a preto vyzvala krajiny, aby sa pripravili na jeho následky. Ide o prirodzený klimatický jav, ktorý otepľuje povrchovú teplotu vody v strednej a východnej časti rovníkového Tichého oceánu. To spôsobuje zmeny vo veterných prúdoch, tlaku vzduchu a zrážkových úhrnoch v rozsiahlych častiach sveta.
Zvyčajne sa objavuje každých dva až sedem rokov a trvá približne deväť až 12 mesiacov. Podmienky kolíšu medzi teplou fázou El Niño a jej opakom, chladnou fázou La Niňa. WMO v mesačnej globálnej sezónnej klimatickej aktualizácii poukazuje na „rýchly vývoj do silného javu El Niño počas júla až septembra“. Táto agentúra OSN klasifikuje jeho intenzitu ako slabú, miernu, silnú alebo veľmi silnú, čo znamená, že tentoraz dosiahne tretiu najvyššiu úroveň zo štyroch.
Rok 2023 sa stal druhým najteplejším v histórii meraní
Meteorologická organizácia so sídlom v Ženeve uviedla, že predpovede popredných svetových klimatických centier využívajúcich rôzne modely naznačujú konzistentné a výrazné otepľovanie oceánov v celej strednej a východnej časti rovníkového Tichomoria. Podľa jej vyhlásenia sa očakáva, že „odchýlky priemernej sezónnej teploty hladiny mora v kľúčových monitorovaných oblastiach presiahnu dva stupne Celzia“. Modely vykazujú „pozoruhodnú zhodu, čo dodáva tomuto výhľadu vysokú mieru spoľahlivosti,“ dodala WMO.
Posledný jav El Niño prispel k tomu, že rok 2023 sa stal druhým najteplejším v histórii meraní a rok 2024 dosiahol historické maximum, keď bol približne o 1,55 °C nad predindustriálnym priemerom z rokov 1850 až 1900. WMO uviedla, že zintenzívňuje podporu systémov včasného varovania, ktoré majú pomôcť s pripravenosťou, najmä v odvetviach citlivých na klímu, ako sú poľnohospodárstvo a zdravotníctvo.