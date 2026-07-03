Mafia ako z 90. rokov? Polícia odhalila fungovanie nebezpečnej skupiny

BRATISLAVA - Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) zasahoval proti organizovanej zločineckej skupine, ktorej charakter a spôsob páchania trestnej činnosti zodpovedali zločineckým skupinám pôsobiacim na Slovensku v 90. rokoch. Zadržal 12 osôb a obvinil deväť. Pri siedmich osobách bol podaný návrh na vzatie do väzby. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Skupina mala využívať vydieranie, násilie, zastrašovanie, korupciu a ekonomický nátlak na ovládanie podnikateľského prostredia.
Do akcie bolo nasadených 426 policajtov. V rámci realizácie bolo vykonaných 14 domových prehliadok, 19 prehliadok iných priestorov a 16 osobných prehliadok.
Počas akcie boli zaistené mobilné telefóny, notebooky, USB kľúče a iné digitálne nosiče, rušičky GSM, GPS lokalizátory, zariadenia na nahrávanie obrazu a zvuku, finančná hotovosť v rôznych menách, strelivo a ďalšie veci využívané pri páchaní trestnej činnosti vrátane kanistrov s horľavou kvapalinou.