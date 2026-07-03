Karol Csino ohúril svet: Päť kontinentov za mesiac a... Toto by ste chceli zažiť aj vy!

BRATISLAVA - Karol Csino valcuje svetové pódiá! Len nedávno sa vrátil z hudobnej šnúry, počas ktorej precestoval päť kontinentov. Ten najťažší koncert ho však čakal doma. Oslávil ním totiž životné jubileum - 50 rokov.
To sa podarí málokomu! Karol Csino za mesiac obletel päť kontinentov. A to s koncertým programo Karol spieva Duchoňa. „Som plný dojmov a zážitkov,“ priznal. „Človek keď je doma, má tendenciu zakukliť sa do svojich interných problémov... cestovanie pomáha získať nadhľad a povzniesť sa nad všetkým,“ myslí si Karol.
Precestoval Londýn, Áziu, celú Californiu, navštívil San Diego, Los Angeles, Las Vegas, Austráliu. „Mali sme tam päť či šesť koncertov, jeden sme nestihli, lebo mi ušiel let v Indii,“ priznal. Odtiaľ ich cesta viedla do Číny, ktorá ho očarila. „Nedokážem to vysvetliť... to nadšené publikum,“ jasal aj nad tým, že diváci chceli počuť slovenský repertoár a slovenčinu. „A teda moderovať budeme v angličtine...“ skúsil, na čo sa ozvalo jednoznačné: „To vôbec nie!“ Dokonca aj rozhovor pre médiá musel prebiehať v slovenčine...
Karol Csino je diplomat a veľmi slušný čovek, takže o nepríjemných zážitkoch pomlčal. Prezradil však, že ani nevie ako sa ocitol na obrovskej luxusnej jachte... „Väčšina zážitkov boli povznášajúce a naozaj nezabudnuteľné.“ Takým bol však aj jeho veľkolepý koncert spojený s krstom CD, ktorý sa konal 26. júna. Fotky nájete vo FOTOGALÉRII.