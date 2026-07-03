Moldavský premiér prekvapivo oznámil rezignáciu, dôvod nespresnil

KIŠIŇOV - Moldavský premiér Alexandru Munteanu dnes prekvapivo oznámil rezignáciu, na čele vlády bol od vlaňajšieho novembra. Jeho odstúpenie znamená pád celej vlády. Premiér nespresnil, prečo sa takto rozhodol, uviedla agentúra Reuters.
"Dnes končí moje funkčné obdobie ako premiéra," napísal Munteanu na sociálnej sieti X. "Zodpovednosť za výkon funkcie premiéra som prijal s hlbokým zmyslom pre povinnosť a pevným presvedčením, že môžem pomôcť k dosiahnutiu pozitívnej zmeny. V momente, keď som si uvedomil, že už nemôžem vykonávať mandát v súlade so svojimi zásadami a presvedčením, som sa rozhodol odstúpiť," dodal.
Deň pred premiérovým oznámením demisie niekoľko telegramových kanálov informovalo, že Munteanu sa vo štvrtok stretol s prezidentkou Maiou Sanduovou a s predstaviteľmi vládnucej Strany akcie a solidarity (PAS), počas ktorej ich informoval o svojom úmysle rezignovať, napísal server Moldovalyve. Pripomenul, že Munteanu bol vymenovaný za premiéra vlani 1. novembra po parlamentných voľbách, v ktorých PAS získala väčšinu v zákonodarnom zbore. Prezidentka Sanduová a jej strana sa snažia o to, aby Moldavsko do roku 2030 vstúpilo do Európskej únie.