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AKCIA ako z televízneho seriálu: Policajti doslova vyleteli na trojicu, ktorá obchodovala so zbraňami pri Čunove!

Polícia na podozrivých vybehla so všetkým, čo mala. Zobraziť galériu (3)
Polícia na podozrivých vybehla so všetkým, čo mala. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Bratislavskí kriminalisti si trpezlivo na parkovisku počkali na trojicu osôb podozrivých z nelegálneho obchodovania so zbraňami. Po pokyne na nich doslova vyleteli so všetkým, čo mali. K odovzdaniu strelných zbraní malo dôjsť na parkovisku pri Čunove, kde policajti zasiahli priamo počas akcie. Obvineným v prípade dokázania viny hrozí niekoľkoročné väzenie.

VIDEO Akcia policajtov na parkovisku, kde zadržala tri osoby:

Trojici ľudí sa vypomstilo obchodovanie so zbraňami a polícia ich zatkla na parkovisku (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave obvinil zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami spáchaného formou spolupáchateľstva troch ľudí. Ide o 40-ročného občana Holandského kráľovstva Ö. K., 52-ročného občana Moldavska a Rumunska I. N. a 26-ročnú občianku Holandského kráľovstva J. A.

Išlo o pištole veľmi populárnej značky

Podľa doterajších zistení mali obvinení od začiatku novembra minulého roka na území Slovenska zadovážiť viacero krátkych strelných zbraní značky Glock v rozpore so zákonom o strelných zbraniach a strelive.

AKCIA ako z televízneho
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

"Podľa doposiaľ zabezpečenej dôkaznej situácie mali obvinení spoločným konaním od začiatku novembra 2025 na území Slovenskej republiky zadovážiť viacero kusov krátkych strelných zbraní zn. GLOCK a to v rozpore so zákonom č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive," uviedla polícia.

Celkovo malo ísť o osem krátkych strelných zbraní, za ktoré mala byť vyplatená finančná hotovosť vo výške 9 600 eur.

AKCIA ako z televízneho
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Čakali na nich vo väčšom aute, potom na nich vybehli

Pri dokumentovaní prípadu využili policajti viaceré inštitúty Trestného poriadku. Samotné prevzatie zbraní sa podľa polície uskutočnilo na parkovisku v blízkosti múzea neďaleko bratislavskej mestskej časti Čunovo, kde následne zasiahli kriminalisti. Na páchateľov si policajti počkali vo väčšom vozidle a v správnej chvíli na nich vybehli.

"K prevzatiu samotných strelných zbraní došlo na parkovisku v blízkosti múzea nachádzajúceho sa neďaleko mestskej časti Čunovo," priblížila polícia.

V prípade, že súd obvineným vinu preukáže, hrozí im trest odňatia slobody na tri až osem rokov.

Viac o téme: VideoZadržaniePolícia ČunovoZatknutieObchodovanie so zbraňami
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