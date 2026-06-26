AKCIA ako z televízneho seriálu: Policajti doslova vyleteli na trojicu, ktorá obchodovala so zbraňami pri Čunove!

BRATISLAVA - Bratislavskí kriminalisti si trpezlivo na parkovisku počkali na trojicu osôb podozrivých z nelegálneho obchodovania so zbraňami. Po pokyne na nich doslova vyleteli so všetkým, čo mali. K odovzdaniu strelných zbraní malo dôjsť na parkovisku pri Čunove, kde policajti zasiahli priamo počas akcie. Obvineným v prípade dokázania viny hrozí niekoľkoročné väzenie.
VIDEO Akcia policajtov na parkovisku, kde zadržala tri osoby:
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave obvinil zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami spáchaného formou spolupáchateľstva troch ľudí. Ide o 40-ročného občana Holandského kráľovstva Ö. K., 52-ročného občana Moldavska a Rumunska I. N. a 26-ročnú občianku Holandského kráľovstva J. A.
Išlo o pištole veľmi populárnej značky
Podľa doterajších zistení mali obvinení od začiatku novembra minulého roka na území Slovenska zadovážiť viacero krátkych strelných zbraní značky Glock v rozpore so zákonom o strelných zbraniach a strelive.
"Podľa doposiaľ zabezpečenej dôkaznej situácie mali obvinení spoločným konaním od začiatku novembra 2025 na území Slovenskej republiky zadovážiť viacero kusov krátkych strelných zbraní zn. GLOCK a to v rozpore so zákonom č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive," uviedla polícia.
Celkovo malo ísť o osem krátkych strelných zbraní, za ktoré mala byť vyplatená finančná hotovosť vo výške 9 600 eur.
Čakali na nich vo väčšom aute, potom na nich vybehli
Pri dokumentovaní prípadu využili policajti viaceré inštitúty Trestného poriadku. Samotné prevzatie zbraní sa podľa polície uskutočnilo na parkovisku v blízkosti múzea neďaleko bratislavskej mestskej časti Čunovo, kde následne zasiahli kriminalisti. Na páchateľov si policajti počkali vo väčšom vozidle a v správnej chvíli na nich vybehli.
"K prevzatiu samotných strelných zbraní došlo na parkovisku v blízkosti múzea nachádzajúceho sa neďaleko mestskej časti Čunovo," priblížila polícia.
V prípade, že súd obvineným vinu preukáže, hrozí im trest odňatia slobody na tri až osem rokov.