Vlastníctvo a správa lesov v NP plne prechádza pod národné parky, uviedol Taraba

BRATISLAVA - Vlastníctvo a správa lesov v národných parkoch plne prechádza pod národné parky (NP). Na sociálnej sieti to uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS), ktorý sa tak ohradil voči tvrdeniam, že správa lesov v národných parkoch zostáva pod štátnym podnikom Lesy SR.
„Vláda zaviazala ministra životného prostredia a ministra pôdohospodárstva, aby sa v prípadoch, že sa bude musieť využívať aktívny manažment lesov, o ktorom môžu rozhodovať len národné parky, primárne hľadala odborná spolupráca medzi štátnym podnikom Lesy SR a národnými parkami a nevyužívali sa na to automaticky súkromné firmy,“ vysvetlil Taraba.
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Štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa v relácii Slovenského rozhlasu Z prvej ruky uviedol, že Európska komisia (EK) by mohla mať pri zonáciách národných parkov problém. Nie však pri samotnom obsahu zonácií, ale v súvislosti s bodom uznesenia vlády, ktoré sa do dokumentu dostalo ako pripomienka. Podmienky plánu obnovy podľa neho nie sú splnené. „Upozornil som na to, že jedno zo znení toho uznesenia hovorí o tom, že územia síce formálne majú prejsť pod správy národných parkov, ale ostávajú v podstate pod štátnym podnikom, čo od začiatku EK avizovala, že to vníma ako problém. Čiže pre mňa to je normálne nonsens a veľké prekvapenie, že v stredu (1. 7.) na vláde sa udiala takáto vec,“ vyhlásil Kuffa.
Opozičná poslankyňa Tamara Stohlová (PS) vyzvala vládu, aby bezodkladne informovala verejnosť o schválených pripomienkach k zonáciám. Zelená väčšina tvrdí, že verejnosť má právo vedieť, v akej podobe boli zonácie NP schválené vládou. Ak sú informácie od Kuffu pravdivé, bola by reforma národných parkov zvrátená.