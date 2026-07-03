Nevídaný baby boom v nemocnici: Naraz otehotnelo až 17 zdravotných sestier z pôrodnice!

COLUMBUS - V pôrodnici nemocnice v americkom štáte Ohio zažívajú skutočný baby boom. V priebehu niekoľkých mesiacov otehotnelo až 17 zdravotných sestier z jedného oddelenia. Hoci ide o nezvyčajnú situáciu, vedenie nemocnice tvrdí, že chod pracoviska to výraznejšie neovplyvní.
Správy o tehotenstvách prichádzali postupne
Nezvyčajná situácia nastala na pôrodnici nemocnice Miami Valley v americkom štáte Ohio. Počas niekoľkých mesiacov oznámilo svoje tehotenstvo až 17 zdravotných sestier, ktoré teraz spoločne očakávajú príchod svojich detí.
Hlavná sestra Amberly Snare pre televíziu ABC povedala, že spočiatku išlo o jednotlivé radostné oznámenia. Postupne ich však pribúdalo, až sa ich počet vyšplhal na sedemnásť.
Nie je to prvý podobný rekord
Hoci ide o výnimočné číslo, na tomto pracovisku nejde o úplne ojedinelý jav.
Pôrodnica zamestnáva približne 200 zdravotných sestier a podobný „baby boom“ zažila už v roku 2019. Vtedy bolo súčasne tehotných 11 kolegýň, aktuálny počet však tento rekord výrazne prekonal.
Najlepšie kamarátky prežívajú tehotenstvo spolu
Medzi budúcimi mamičkami sú aj kolegyne Maddie a Rileigh, ktoré na oddelení pracujú približne päť rokov. Obe čakajú svoje druhé dieťa a zhodou okolností budú materstvo opäť prežívať v rovnakom období.
Rileigh prezradila, že by si želala, aby pri pôrode stála práve jej najlepšia kamarátka Maddie. Dodala, že nikomu nedôveruje viac ako ľuďom, s ktorými každý deň pracuje na pôrodnici.
Podľa nej je výnimočné, že môžu celé obdobie tehotenstva prežívať spoločne, navzájom sa podporovať a deliť sa o skúsenosti, hoci nič z toho nebolo dopredu plánované.
Silné vzťahy sú podľa vedenia najväčšou výhodou
Hlavná sestra Amberly Snare zdôraznila, že medzi kolegyňami panuje mimoriadne silná dôvera.
Podľa nej sa navzájom cítia bezpečne, vedia sa podporiť nielen ako kolegyne, ale aj ako budúce mamy. Práve možnosť starať sa jedna o druhú a byť pri pôrodoch svojich kolegýň označila za výnimočný prejav vzájomného puta.
Nemocnica sa na materské dovolenky pripravila
Hoci bude v rovnakom období čerpať materskú dovolenku až 17 zdravotných sestier, vedenie nemocnice ubezpečuje, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti nebude ohrozené.
Podľa Amberly Snare má pôrodnica dostatočný počet sestier aj pomocného personálu, takže organizácia práce zostane zachovaná aj počas ich neprítomnosti.
Spoločná fotografia si získala internet
Budúce mamičky si svoju nezvyčajnú životnú etapu pripomenuli aj spoločným fotografovaním. Na zverejnených záberoch pózuje 15 zdravotných sestier v pracovných uniformách, pričom všetky hrdo ukazujú svoje tehotenské brušká.
Fotografia sa rýchlo rozšírila na internete a vyvolala množstvo pozitívnych reakcií od ľudí, ktorí ocenili výnimočnú atmosféru na oddelení.