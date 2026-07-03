Telenovela v Bielom dome: Kniha o Trumpovi je plná milostných pletiek, nenávisti a bizarností

USA - Trumpov Biely dom je na smiech! Melania vraj zúrila na Muska, prezident dostával zamilované odkazy a padali ostré slová kvôli Epsteinovi!
Nová kniha o americkom prezidentovi Donald Trump vyvolala vo Washingtone poriadny rozruch. Investigatívni novinári Maggie Haberman a Jonathan Swan v publikácii Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump (Zmena režimu: Vnútri imperiálneho prezidentovania Donalda Trumpa) tvrdia, že nahliadli za dvere Bieleho domu ako ešte nikto pred nimi. Výsledok? Príbehy, ktoré miestami pripomínajú skôr scenár hollywoodskeho seriálu než politiku. A správne hádate, Donaldovi sa ani trochu nepáčia.
Melania mala mať plné zuby Muska
Jedným z najväčších prekvapení knihy je údajné napätie medzi prvou dámou Melaniou Trump a miliardárom Elonom Muskom. Autori opisujú, že Melanii sa vraj vôbec nepáčilo, ako často sa Musk zdržiaval v Bielom dome, dokonca tam mal podľa knihy príležitostne prespávať. Nepáčili sa jej ani prezidentove veľkolepé úpravy interiérov, najmä jeho záľuba v okázalej zlatej výzdobe.
Prezident dostával zamilované listy
Skutočný rozruch však vyvolali pasáže o Trumpovej dlhoročnej spolupracovníčke Natalii Harp. Tá mu podľa autorov nechávala osobné odkazy na miestach, kde ich mohol nájsť iba prezident.
V jednom z nich malo stáť: „Si pre mňa všetkým.“ Práve tieto listy vraj zaskočili aj niektorých vysokopostavených členov Trumpovho tímu. Samotný prezident mal o Harp hovoriť ako o človeku, ktorý ho miluje rovnako ako jeho vlastná rodina.
Ostrá hádka kvôli Epsteinovi
Kniha opisuje aj nepríjemnú výmenu názorov medzi Trumpom a konzervatívnym aktivistom Charliem Kirkom. Prezident sa mal rozčúliť nad tým, že Kirk verejne rozoberal kauzu zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina.
Autori tvrdia, že Trump chcel, aby jeho spojenci prestali túto tému ďalej rozvíjať, keďže okolo nej narastal mediálny tlak.
Plány hodné cisára
Medzi bizarné detaily patria aj Trumpove údajné predstavy o ešte pompéznejšom Bielom dome. Podľa knihy koketoval s myšlienkou postaviť monumentálny víťazný oblúk s vlastnou podobizňou a neustále riešil vzhľad prezidentskej rezidencie. Dokonca sa vraj s Melaniou nezhodovali ani pri zariaďovaní súkromných priestorov.
Trump všetko odmieta
Autori tvrdia, že ich kniha vznikla na základe viac ako tisíc rozhovorov s ľuďmi z Trumpovho okolia a prináša bezprecedentný pohľad do zákulisia jeho druhého prezidentského obdobia.
Samotný Trump však reagoval rázne. Publikáciu označil za „fake news“ a väčšinu jej tvrdení odmietol ako výmysly. Napriek tomu sa z knihy stal okamžitý bestseller a v Spojených štátoch vyvolala obrovský záujem.