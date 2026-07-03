Politický spor sa vyostruje: Tusk sa vzdal imunity a chce obhájiť svoje výroky!

VARŠAVA - Poľský premiér Donald Tusk sa vo štvrtok vzdal poslaneckej imunity v súvislosti s obvinením z ohovárania, ktoré voči nemu vzniesol Inštitút suverénneho Poľska. Informáciu potvrdil hovorca poľskej vlády Adam Szlapka. Informuje o tom agentúra PAP.
Inštitút obviňuje predsedu vlády z údajného ohovárania v súvislosti s jeho aprílovými vyjadreniami o financovaní nadácie spojenej s bývalým ministrom spravodlivosti Zbigniewom Ziobrom. Tusk vtedy s odvolaním sa na informácie Agentúry vnútornej bezpečnosti (ABW) uviedol, že predseda predstavenstva spoločnosti Zondacrypto Przemyslaw Kral poskytol finančné prostriedky dvom nadáciám - Inštitútu suverénneho Poľska a Nadácii dobrá vláda.
Obvinenie podal inštitút koncom apríla spolu s návrhom, aby bol premiér zbavený imunity. S touto organizáciou je spájaný bývalý štátny tajomník ministra spravodlivosti Piotr Cieplucha, ktorý obvinil Tuska z nepravdivých tvrdení a politického útoku na nadáciu. Szlapka povedal, že premiér považuje skutkové okolnosti prípadu za jednoznačné a je pripravený obhájiť svoje vyjadrenia pred súdom. Žiadosť o vzdanie sa imunity už bola doručená predsedovi Sejmu. Tú preverí parlamentný výbor pre rokovací poriadok, poslanecké záležitosti a imunitu. Po potvrdení jej správnosti výbor postúpi svoje rozhodnutie šéfovi Sejmu a ten formálne potvrdí účinnosť vzdania sa imunity.