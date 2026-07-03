4 Tenoři prichádzajú na Slovensko! Prvý koncert zaznie už 30. júla v Trenčíne

Slovenské publikum sa môže tešiť na výnimočný hudobný zážitok. Obľúbené české vokálne zoskupenie 4 Tenoři vyráža na slovenské koncertné turné, kde predstavia to najkrajšie z ich doterajšieho repertoáru.
Štyri výrazné spevácke osobnosti – Marian Vojtko, Pavel Vítek, Jan Kříž a Michal Bragagnolo – spájajú svoje hlasy v projekte, ktorý si za posledné roky získal srdcia státisícov divákov. Ich koncerty sú synonymom špičkovej vokálnej interpretácie, elegancie, humoru a emócií, ktoré oslovujú publikum naprieč všetkými generáciami.
V programe zaznejú najobľúbenejšie skladby zo svetových i českých muzikálov, filmové melódie, operné árie aj populárne hity v originálnych aranžmánoch. Repertoár doplnia nové hudobné prekvapenia, ktoré spolu s charizmatickými výkonmi interpretov vytvoria nezabudnuteľný večer.
Na pódiu ich bude sprevádzať šesť špičkových hudobníkov, vďaka čomu sa diváci môžu tešiť na koncert plný výnimočnej atmosféry, hudobnej virtuozity a silných emócií.
Prvý koncert slovenského turné sa uskutoční 30. júla 2027 na Trenčianskom hrade, kde sa v jedinečných kulisách historickej dominanty stretne vrcholná hudobná kvalita s neopakovateľnou atmosférou letného večera. Následne budú 4 Tenoři pokračovať ďalšími koncertmi v slovenských mestách.
Štyri hlasy. Jedna energia. Jeden nezabudnuteľný večer.
Vstupenky kúpite už teraz na Predpredaj.sk.
- reklamná správa -