Blanár diskutoval s veľvyslancami členských štátov EÚ o viacerých témach

BRATISLAVA - Rozširovanie Európskej únie, budúci európsky rozpočet, bezpečnosť a obrana, konkurencieschopnosť či vývoj situácie na Ukrajine a Blízkom východe patrili medzi hlavné témy stretnutia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára s veľvyslancami členských štátov Európskej únie akreditovanými pre SR. Podujatie za účasti vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku sa uskutočnilo v utorok (16. 6.) z iniciatívy cyperského predsedníctva v Rade EÚ. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Slovensko chce byť partnerom v EÚ diskusii
„Slovensko chce byť v európskej diskusii konštruktívnym partnerom, ktorý otvorene komunikuje svoje postoje a zároveň hľadá spoločné riešenia. Európska únia dnes stojí pred zásadnými rozhodnutiami v oblasti rozpočtu, bezpečnosti, rozširovania aj konkurencieschopnosti, a práve preto je dôležité viesť otvorený dialóg s našimi partnermi,“ vyhlásil Blanár.
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Z MZVEZ priblížili, že významnou témou rokovania bol budúci Viacročný finančný rámec EÚ na roky 2028 až 2034. Šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že pre Slovensko zostáva prioritou zachovanie silnej kohéznej politiky a spoločnej poľnohospodárskej politiky. Zároveň podporil cieľ dosiahnuť dohodu o budúcom rozpočte do konca roka 2026, aby sa predišlo oneskoreniam pri spúšťaní nových programov a čerpaní európskych prostriedkov.
Rozširovanie EÚ a západný Balkán
Partneri sa počas stretnutia venovali tiež rozširovaniu EÚ a vývoji na západnom Balkáne. Šéf zahraničných vecí SR v tejto súvislosti privítal pozitívnu dynamiku v prístupovom procese vrátane otvorenia prvého rokovacieho klastra s Ukrajinou a Moldavskom.
Ukrajina a bezpečnostné výzvy
V rámci diskusie o situácii na Ukrajine minister podľa rezortu zopakoval, že SR podporuje suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach, ako tiež všetky diplomatické snahy smerujúce k spravodlivému a udržateľnému mieru. Súčasne pokračuje v humanitárnej, energetickej a rozvojovej pomoci krajine. Účastníci hovorili rovnako o aktuálnych bezpečnostných výzvach a posilňovaní európskej obranyschopnosti.
Ako doplnili z MZVEZ, partneri počas rokovania privítali dosiahnutú dohodu o ukončení vojenského konfliktu medzi Spojenými štátmi americkými a Iránom a ocenili pokračovanie diplomatického úsilia smerujúceho k stabilizácii situácie na Blízkom východe.
Stretnutie Blanára s veľvyslancami sa uskutočnilo v rámci tradičného formátu konzultácií ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR s vedúcimi diplomatických misií členských štátov Únie počas rotujúceho predsedníctva v Rade EÚ.